شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى والرجاء.. المارد الأحمر يبحث عن الفوز السادس في دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث النادى الأهلى تحت قيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى، عن الفوز السادس في بطولة دورى أبطال أفريقيا هذا الموسم عندما يواجه الرجاء المغربى، فى المباراة التي ستجمعهما باستاد مركب محمد الخامس، فى إطار منافسات إياب دور ربع نهائي دورى أبطال أفريقيا.

وأهدر الأهلى فوزًا كبيرًا على الرجاء المغربى واكتفى بالفوز بهدفين مقابل هدف، عن طريق عمرو السولية وحسين الشحات، وشهدت المباراة إهدار لاعبى الأهلى العديد من الهجمات المحققة على مرمى الرجاء، وأبرزها ركلة جزاء عمرو السولية.

الفوز السادس

ويأمل موسيمانى في قيادة الأهلى لتحقيق الفوز السادس له هذا الموسم في البطولة أو على اقل تقدير تحقيق التعادل الثالث لخطف بطاقة العبور لنصف النهائي، حيث لعب الأهلى 9 مباريات فاز خلالها فى 5 مباريات وخسر مباراتين وتعادل فى مثلهما، وسجل لاعبوه 16 هدفاً واستقبلوا 8 أهداف.

مشوار الأهلى في أفريقيا هذا الموسم كالتالى..

يونيون سبورتيف بطل النيجر 1/ 1 الأهلى "ذهاب دور الـ32"

الأهلى 6 /1 يونيون سبورتيف بطل النيجر "إياب دور الـ32"

الهلال السودانى 0 /0 الأهلى "دور المجموعات"

الأهلى 0 /1 صن داونز "دور المجموعات"

الأهلى 3/ 2 المريخ "دور المجموعات"

صن داونز 1/ 0 الأهلى "دور المجموعات"

المريخ 1/ 3 الأهلى "دور المجموعات"

الأهلى 1/ 0 الهلال السودانى "دور المجموعات"

الأهلى 2 /1 الرجاء المغربى ذهاب دور بع النهائى.