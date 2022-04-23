شكرا لقرائتكم خبر عن علاء ميهوب: تشكيل الأهلي يمنح موسيماني مرونة تكتيكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى علاء ميهوب نجم النادي الأهلي السابق أن تشكيل الأهلي أمام الرجاء المغربي، يوحي بأن طريقة اللعب الأقرب هي 3 - 4 - 3 في المواجهة المقرر لها الثانية عشرة من منتصف الليل بملعب مركب محمد الخامس في مدينة كازابلانكا في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال ميهوب في تصريحات تليفزيونية لقناة الأهلي: "تشكيل الأهلي يمنح موسيماني مرونة تكتيكية كبيرة، وركز فيه موسيماني على التأمين الدفاعي لامتصاص حماس واندافع لاعبي الرجاء.

في اعتقادي أن طاهر محمد طاهر سيلعب جناح بينما سيدخل بيرسي لمركز المهاجم المتقدم بين الشحات وطاهر، لا يمكن أن يلعب طاهر مهاجما في مباراة مثل مباراة الرجاء.

وواصل: "طاهر والشحات أقوى من بيرسي تاو على طرف الملعب أو الجناح، بينما مهارة وسرعات تاو تمنحه أفضلية في مركز المهاجم".

وضم تشكيل الأهلي كلاً من: "حراسة المرمى: محمد الشناوي، وخط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وعلي معلول، وخط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي، خط الهجوم: حسين الشحات وطاهر محمد طاهر وبيرسي تاو".

وبذلك يقود بيرسي تاو خط الهجوم على حساب محمد شريف كما يتواجد على معلول في التشكيل الأساسي بعد تعافيه من الإصابة الأخيرة.

يذكر أن مباراة الذهاب التي أقيمت مساء السبت الماضي على ملعب الأهلي و السلام قد انتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف، سجلهما عمرو السولية وحسين الشحات.