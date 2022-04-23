شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال: الرجاء مضغوط أكثر من الأهلي ويعاني من مشاكل كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث أحمد بلال نجم النادي الأهلي السابق عن حظوظ الأهلي أمام الرجاء المغربي في المباراة المقرر لها الثانية عشرة من منتصف الليل بملعب مركب محمد الخامس في مدينة كازابلانكا في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال بلال في تصريحات تليفزيونية لقناة الأهلي: "الرجاء مضغوط أكثر من الأهلي، والوقت سيمثل ضغطا كبيرا عليه في المباراة المهم أن يتماسك الأهلي في بداية اللقاء".

وتابع بلال: "الأهلي حظوظه أكبر من الرجاء، لا ننسى أننا انتصرنا في القاهرة ونتيجة التعادل تؤهلنا، والرجاء فريق مخارق دفاعيا ويعانى من مشاكل جماعية في الرؤية والانتشار، ولو لعب موسيماني بواقعية سنفوز".

وضم تشكيل الأهلي كلاً من: "حراسة المرمى: محمد الشناوي، وخط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وعلي معلول، وخط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي، خط الهجوم: حسين الشحات وطاهر محمد طاهر وبيرسي تاو".

وبذلك يقود بيرسي تاو خط الهجوم على حساب محمد شريف كما يتواجد على معلول في التشكيل الأساسي بعد تعافيه من الإصابة الأخيرة.

يذكر أن مباراة الذهاب التي أقيمت مساء السبت الماضي على ملعب الأهلي و السلام قد انتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف، سجلهما عمرو السولية وحسين الشحات.