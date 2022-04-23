شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير الرجاء المغربى توجه "الليرز" على لاعبى الأهلى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت جماهير الرجاء المغربى المتواجدة باستاد مركب محمد الخامس بتوجيه أشعة "الليزر" على وجوه لاعبى الأهلى قبل المباراة المقرر لها بالثانية عشرة منتصف الليلة في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، في مباراة صعبة على الفريقين خاصة الأحمر الذي لم يستغل مباراة الذهاب في تحقيق فوز مطمئن قبل موقعة العودة بعدما اكتفى بالفوز بهدفين مقابل هدف.

ويملك الأهلي خيارات عدة لبلوغ الدور نصف النهائي في بطولة دوري أبطال إفريقيا، تأتي في مقدمتها الفوز بأي نتيجة على الرجاء، والتعادل السلبي، والتعادل الإيجابي بأي نتيجة.

وسبق أن واجه الأهلي الرجاء بالمغرب 3 مرات في بطولات دوري أبطال أفريقيا، لم يحقق خلالها أي فوز بعد أن تعادل الفريقان مرتين وفاز الرجاء مرة.

ويملك الأهلى ميزة هز شباك الرجاء المغربى فى ملعبه فلقد فعلها فى كل المباريات السابقة كانت البداية حينما سجل محمد فاروق هدف الاهلى فى شباك الرجاء فى في دور المجموعات من دوري الأبطال 1999 وانتهت المباراة بالتعادل 1-1.

كما نجح أحمد بلال فى تسجيل هدف الأهلى فى شباك الرجاء فى مباراة دور المجموعات 2002، التى خسرها المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف، أما المواجهة الثالثة فكانت في دور المجموعات 2005 وتعادلا (1-1)، وأحرز عماد متعب هدف الأحمر.