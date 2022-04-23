شكرا لقرائتكم خبر عن جمهور الرجاء يلقى زجاجات المياه على لاعبى الأهلى عقب الوصول للملعب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ألقى جمهور الرجاء المغربى زجاجات مياه على لاعبى فريق الأهلى فور الوصول الى أرضية ملعب مركب محمد الخامس ما أثار غضب مسئولي الفريق الأحمر وطالب منظمى اللقاء بإثبات الواقعة.

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، تشكيل الفريق لمباراة الرجاء المغربي المقرر لها الثانية عشرة من منتصف الليل بملعب مركب محمد الخامس في مدينة كازابلانكا في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ضم تشكيل الأهلي كلاً من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وعلي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي.

خط الهجوم: حسين الشحات وطاهر محمد طاهر وبيرسي تاو.

وبذلك يقود بيرسي تاو خط الهجوم على حساب محمد شريف كما يتواجد على معلول في التشكيل الأساسي بعد تعافيه من الإصابة الأخيرة.

وتحدث بيتسو موسيماني خلال المؤتمر الصحفي للمباراة وأكد احترامه لفريق الرجاء، وقال إن المباراة ستكون قوية؛ لأنها أمام منافس لديه خبرات وتاريخ، مشيرًا إلى أن الأهلي حقق فوزاً مهما في لقاء الذهاب بهدفين مقابل هدف، وسوف يدخل مباراة اليوم من أجل الفوز وحسم التأهل إلى الدور نصف النهائي.