شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف الأهلى و الرجاء المغربى فى ذهاب ربع نهائى دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى الأهلى مع نظيره الرجاء المغربى فى إياب دور ربع النهائى من بطولة دورى أبطال أفريقيا، فى اللقاء الذى يقام على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وكان الأهلى قد تغلب على الرجاء فى مباراة الذهاب، بهدفين مقابل هدف، بالمباراة التى جمعت الفريقين السبت الماضى 17 أبريل، وسجل الأهداف للأحمر عمرو السولية، وحسين الشحات، بينما أحرز هدف الرجاء الوحيد زريدة، وأهدر السولية ضربة جزاء أخرى للمارد الأحمر.

واستعد الأهلي جيدًا لمباراته ضد الرجاء المغربي من خلال السفر إلى المغرب قبل موعد المباراة بـ72 ساعة للتعود على الأجواء في الدار البيضاء التي تستضيف المباراة، وكذلك الأجواء المحيطة من شحن جماهيري وما شابه، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تساعد الفريق الأحمر في حسم تذكرة الصعود إلى نصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

وعقد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي عدة محاضرات فنية مع لاعبيه من أجل شرح خطة اللعب وتحفيزهم على ضرورة تحقيق نتيجة إيجابية في موقعة العودة ضد بطل المغرب، كما طالبهم بضرورة تسجيل أهداف في شباك الرجاء على أرضه ووسط جماهيره لتسهيل مهمة الصعود لنصف النهائي، مع التركيز على ضرورة الحفاظ على نظافة شباك الفريق الأحمر في موقعة الليلة الحاسمة.