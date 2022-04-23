الارشيف / اخبار الرياضه

الاتحاد يهزم الزمالك 97/53 فى مواجهات نصف نهائى دوري السوبر لكرة السلة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يهزم الزمالك 97/53 فى مواجهات نصف نهائى دوري السوبر لكرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن فريق الاتحاد السكندري من تحقيق الفوز في المباراة الأولى بسلسلة نهائيات دوري السوبر لكرة السلة أمام نادي الزمالك.

 

وانطلقت سلسلة نصف نهائي دوري السوبر التي تقام بنظام Best of 5 مساء اليوم الجمعة على صالة برج العرب بالإسكندرية.

 

وفاز الاتحاد السكندري في المباراة التي جمعت بينه وبين الزمالك بنتيجة 97/53 بعد أن تقدم في أشواط المباراة الأربعة.

 

وانتهت الأشواط الأربعة من المباراة لصالح الاتحاد السكندري كالتالي: 18/14، 43/23، 70/39، 97/53.

 

يذكر ان المباراة الثانية بين الاتحاد والزمالك ستقام في تمام الساعة الحادية عشر مساء يوم الأحد القادم.

 

مباراة الاتحاد السكندرى و الزمالك (1)
مباراة الاتحاد السكندرى و الزمالك (1)

مباراة الاتحاد السكندرى و الزمالك (2)
مباراة الاتحاد السكندرى و الزمالك (2)

مباراة الاتحاد السكندرى و الزمالك (3)
مباراة الاتحاد السكندرى و الزمالك (3)

 

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا