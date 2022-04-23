شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يهزم الزمالك 97/53 فى مواجهات نصف نهائى دوري السوبر لكرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن فريق الاتحاد السكندري من تحقيق الفوز في المباراة الأولى بسلسلة نهائيات دوري السوبر لكرة السلة أمام نادي الزمالك.

وانطلقت سلسلة نصف نهائي دوري السوبر التي تقام بنظام Best of 5 مساء اليوم الجمعة على صالة برج العرب بالإسكندرية.

وفاز الاتحاد السكندري في المباراة التي جمعت بينه وبين الزمالك بنتيجة 97/53 بعد أن تقدم في أشواط المباراة الأربعة.

وانتهت الأشواط الأربعة من المباراة لصالح الاتحاد السكندري كالتالي: 18/14، 43/23، 70/39، 97/53.

يذكر ان المباراة الثانية بين الاتحاد والزمالك ستقام في تمام الساعة الحادية عشر مساء يوم الأحد القادم.