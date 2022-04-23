شكرا لقرائتكم خبر عن البطلة الأولمبية جيانا فاروق لاعبة الكاراتيه تعلن اعتزالها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت جيانا فاروق، بطلة العالم وصاحبة برونزية أولمبياد طوكيو في الكاراتيه، اعتزالها اللعبة بعد مسيرة حافلة من الإنجازات العالمية والقارية والأولميية، لتترك إرثًا كبيرًا لكل متابعي اللعبة حول العالم، خاصة أنها واحدة من الأبطال الذين كتبوا تاريخًا لمصر في الكاراتيه علي مدار سنين طويلة، جيانا فاروق ستبقي أسطورة وحدوتة مصرية عبر التاريخ.

وحملت جيانا العلم الأولمبى فى ختام الدورة الأوليمبية وفقًا لقرار اللجنة الأولمبية وإدارة البعثة المصرية، بعد وصولها إلى نصف نهائى منافسات وزن 61 كجم، نتيجة الإنجاز الذى حققته جيانا فاروق بضمان ميدالية أولمبية لمصر فى منافسات الكاراتيه هى الأولى فى تاريخ اللعبة التى تقام منافستها فى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 ضمن الألعاب المستضافة وغير المدرجة ضمن الألعاب الأولمبية، حيث تعتبر ميدالية جيانا فاروق تاريخية ستخلد فى تاريخ المشاركة المصرية فى الأولمبياد وفى تاريخ الكاراتيه أنها أول فتاة مصرية وعربية وأفريقية تحقق ميدالية فى منافسات الكاراتيه فى دورة الألعاب الأولمبية وتكريمًا لها على هذا الإنجاز الكبير.