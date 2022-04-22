الامارات | محمد صلاح يعترف: مستقبلي مع ليفربول ليس معروفا

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يعترف: مستقبلي مع ليفربول ليس معروفا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعترف نجم وقائد المنتخب المصري لكرة القدم محمد صلاح في مقابلة مع مجلة "فورفورتو" البريطانية بأنه "مستقبله مع ليفربول ليس معروفا بعد، إذا كان سيمدد عقده أم لا". ويساهم صلاح (29 عاما) بشكل كبير في الموسم الرائع لنادي ليفربول الطامح غلى تحقيق رباعية تاريخية (كأس الرابطة (توج بها على حساب تشلسي)، كأس الاتحاد، الدوري المحلي ودوري الأبطال)، حيث يتصدر لائحة هدافي البريمرليغ (22 هدفًا) وأفضل ممرر (12 تمريرة حاسمة).

لكن مسألة تمديد عقده الذي سينتهي عام 2023 تثير قلق جماهير الأنفيلد منذ بداية الموسم. وحسب وسائل إعلام إنكليزية، فإن المصري يطلب من النادي نحو 500 ألف جنيه استرليني أسبوعيا (595 ألف يورو)، ما يجعله اللاعب الأعلى أجرا في الدوري الإنكليزي.

وقال صلاح للمجلة البريطانية: "يبقى لدي عام واحد فقط في عقدي. أعتقد أن الجماهير تعرف ما أريد، لكن الأمر لا يتعلق بالمال في العقد الجديد". وأضاف "بالتالي أنا لا أعرف، لا أستطيع أن أخبركم بالضبط". وأصبح صلاح أحد أفضل اللاعبين في العالم منذ انضمامه إلى ليفربول عام 2017 قادما من روما الإيطالي، حيث سجل حتى الآن 155 هدفا في 245 مباراة.

كان صلاح العام 2020 أحد اللاعبين الرئيسيين في تتويج ليفربول بأول لقب له في الدوري الممتاز منذ ثلاثين عامًا، بعد عام من مساهمته أيضا في فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا. وأضاف "هذا النادي يعني الكثير بالنسبة لي. أعطيت كل شيء للنادي والجميع لاحظ ذلك".

وتابع "لقد عشت أوقاتا رائعة هنا، فزت بالألقاب، وأحرزت العديد من الجوائز الفردية. هذا النادي هو مثل العائلة بالنسبة إلي". وأقر صلاح بأن رحيله عن ليفربول سيكون قرارًا صعبًا: "اللعب في هذا الجو ورؤية المشجعين يواصلون مساندتي، وتعليق لافتات لي في المدرجات وهتاف الجماهير باسمي... ستكون لحظة حزينة حقًا".

وأكد أنه لا ينوي الرحيل عن صفوف ناديه صيف العام الجاري في حال عدم تجديد عقده، وقال "لا أعلم إذا كنت سأبقى مع ليفربول لسنوات طويلة أم لا". وبخصوص إمكانية فشل مفاوضات تجديد عقده، اوضح صلاح "أنا لست قلقًا، لا أدع نفسي أقلق بشأن شيء ما، فالموسم الحالي لم ينته بعد، وأتمنى أن ينتهي بأفضل صورة ممكنة، هذا هو أهم شيء، وسنرى ما سيحدث في الموسم الأخير بالتعاقد".

وتابع "أتوقع أن أبقى في ليفربول، ولن أرحل عن الفريق في الموسم المقبل إذا لم تنجح المفاوضات"، مضيفا مازحا "لكن إذا أرادت إدارة النادي رحيلي، فهذا أمر مختلف". وتطرق صلاح لبلوغه 30 عاما في يونيو المقبل، قائلا "لم أفكر في حقيقة أنني سأبلغ الثلاثين من عمري، لقد سألت بعض اللاعبين، وقالوا إنه شعور مختلف عندما تبلغ الثلاثين من العمر، لكنني لا أعرف، أشعر أنني بحالة جيدة، أنا أستمتع بالحياة وكرة القدم، ولا أهتم بالسن".

وأردف قائلا "هناك الكثير من أفضل لاعبي العالم تجاوزوا 32 و33 عاما مثل (البولندي روبرت) ليفاندوفسكي و(الفرنسي كريم بنزيمة) و(الأرجنتيني ليونيل) ميسي و(البرتغالي كريستيانو) رونالدو و(السويدي زلاتان) إبراهيموفيتش، وأيضا (البوسني إدين) دجيكو، و(الفرنسي) أوليفييه جيرو، كلهم يؤدون بشكل مميز، لذا لست قلقا".

وختم صلاح مقالته بالقول "أتمنى أن أكون الهداف التاريخي لليفربول قبل أن أرحل عن الفريق، تسجيل أكثر من 300 هدف أمر صعب، لكن دعونا نرى". ويحتل صلاح المركز التاسع على لائحة الهدافين التاريخيين لنادي ليفربول والتي يتصدرها الويلزي آيان راش برصيد 346 هدفا.

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