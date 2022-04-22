محمد صلاح يثير الشكوك حول وضعه في ليفربول.. ويتحدث عن «وداع الأنفليد» و«سن الـ 30»

الشارقة - اميمة ياسر -

تحدث النجم المصري محمد صلاح، جناح وهداف فريق ليفربول الإنجليزي، عن آخر تطورات مفاوضات تجديد عقده مع فريقه، معلناً عدم توصله لاتفاق مع "الريدز" بالتوقيع على عقد جديد.

وقال صلاح في حواره مع مجلة "فور فور تو" البريطانية: "سوف أوقع عقداً جديداً مع ليفربول؟ نعم أعتقد ذلك، لكن إذا أرادوا مني الرحيل، فهذا شيء مختلف".

وأضاف الفرعون المصري: "مستقبلي؟ لا أعرف، يتبقى لدي عام واحد، أعتقد أن الجماهير تعرف ما أريد، الأمر لا يتعلق بالمال على الإطلاق، لذلك لا أعرف لا أستطيع أن أخبرك تحديداً بما سيحدث".

وتابع: "لست قلقاً، لا أسمح لنفسي بالقلق بشأن شيء ما، لم ينته الموسم بعد لذلك دعونا ننهي الدوري بأفضل طريقة ممكنة، هذا هو الشيء الأكثر أهمية الآن".

وواصل صلاح: "هذا النادي (ليفربول) يعني الكثير لي، لقد استمتعت بلعب كرة القدم هنا أكثر من أي مكان آخر، وأعطيت النادي كل شيء ورأى الجميع ذلك، لقد مررت بالكثير من اللحظات الرائعة هنا، الفوز بالبطولات وإحراز الأهداف والألقاب الفردية، نحن مثل العائلة هنا".

وأكد محمد صلاح أنه ليس قلقًا بسبب بلوغه سن الثلاثين، مشيراً إلى أنه لم يفكر في حقيقة أنه سيبغ الثلاثين من عمره.

وأضاف قائد منتخب مصر: "سألت بعض اللاعبين وقالوا إنه شعور مختلف عندما تبلغ الثلاثين من العمر، لكنني لا أعرف، أشعر أنني بحالة جيدة، أنا أستمتع بالحياة، وبكرة القدم، لا يهم كم عمرك الآن".

وتابع: "الآن يمكنك رؤية ذلك مع اللاعبين، كل منهم يطيل مسيرته المهنية، يمكنك رؤية أفضل اللاعبين دائمًا بعد 32، 33، الكثير منهم ليفاندوفسكي، بنزيما، ميسي، رونالدو، زلاتان، والكثير من اللاعبين، أيضا إدين دجيكو في إيطاليا، أوليفر جيرو، كل منهم يؤدون أداءً جيدًا حقًا بعد 30، لذلك أنا لست قلقًا بشأن ذلك".

كما تحدث "الفرعون المصري" عن لحظة مغادرته ملعب "أنفيلد"، حال فشل المفاوضات الحالية لتجديد عقده مع نادي ليفربول، واصفاً إياها بـ "الحزينة".

وقال صلاح: "بالطبع اللعب في هذا الجو ورؤية المشجعين دائمًا ورائي، لدي لافتات في الملعب، اثنتان أو ثلاث، الجماهير يغنون أغنيتي دائمًا، ستكون لحظة حزينة حقًا، لكن إذا كانوا يريدونني أن أرحل، فهذا شيء مختلف!".

وعن سجله التهديفي قال صلاح: "أتمنى قبل مغادرة ليفربول أن أكون أفضل هدافي ليفربول عبر التاريخ لكن أكثر من 300 من الصعب جدًا الحصول عليها دعنا نرى".