شكرا لقرائتكم خبر عن ملعب مركب محمد الخامس كامل العدد قبل مواجهة الرجاء المغربي والأهلي.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر ملعب مركب محمد الخامس كامل العدد، قبل مواجهة الرجاء المغربي والأهلي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، تشكيل الفريق لمباراة الرجاء المغربي المقرر لها الثانية عشرة من منتصف الليل بملعب مركب محمد الخامس في مدينة كازابلانكا في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ضم تشكيل الأهلي كلاً من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وعلي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي.

خط الهجوم: حسين الشحات وطاهر محمد طاهر وبيرسي تاو.

وبذلك يقود بيرسي تاو خط الهجوم على حساب محمد شريف كما يتواجد على معلول في التشكيل الأساسي بعد تعافيه من الإصابة الأخيرة.