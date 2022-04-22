شكرا لقرائتكم خبر عن كشرى: طرق اللعب والأجانب سبب تقليل عدد المهاجمين بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد عبد المنعم كشرى نجم النادى الأهلى السابق، أن تغيير طرق اللعب في الوقت الحالي واعتماد معظم الأندية على المهاجم الأجنبي أدى إلى ندرة في مركز رأس الحربة الصريح في مصر.

وقال أحمد عبد المنعم كشرى في تصريحات للمذيعة نجلاء حلمى في برنامج "النجوم في رمضان" على إذاعة الشباب والرياضة: "مصر تعانى بشكل واضح هذه الفترة من نقص حاد في مركز رأس الحربة الصريح على عكس ما كان في جيلى الذى تميز بوجود العديد من المهاجمين المتميزين في وقت واحد".

وأضاف كشرى: "والسبب في نقص المهاجمين يرجع إلى تغيير طرق اللعب في الوقت الحالي والتي تعتمد على رأس حربة واحد يخدم على الأطراف التي أصبحت الأكثر أهمية من المهاجم، على عكس قديما كان الأندية بتلعب بمهاجمين أو ثلاثة، يعنى كنت بلعب مع حسام حسن في الأهلى واستفدت كثيرًا من تحركاته لأنه مهاجم صندوق وأنا متحرك فكنا بنقدم مردود جيد مع الاهلى وسجلت في كل المباريات التي لعبتها مع حسام حسن".

وأوضح كشرى: "بالإضافة إلى اعتماد معظم الأندية على المهاجم الأجنبي أدى إلى ندرة في مركز رأس الحربة الصريح في مصر، وخاصة الأندية الكبرى مثل الأهلى والزمالك، وعدم الصبر على المهاجمين المحليين".

وتابع كشرى: "حاليا مصر لا تمتلك سوى مصطفى محمد ومروان محسن وحسام حسن مهاجمين صراح بمعنى صندوق، ودا يؤدى إلى ضعف المركز في المنتخب، بجانب استخدام محمد شريف وأحيانا محمد صلاح كماهجمين".

برنامج "النجوم في رمضان.. بابا حبيبي" يذاع يومى الجمعة والأحد من 3 إلى 6 مساء تقديم نجلاء حلمي ويرأس التحرير عمر أنور عبد الله، ومن إخراج وفاء عبد التواب.