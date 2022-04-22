شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف حمدى: دور شيكابالا القيادى يؤهله للاستمرار مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال يوسف حمدى، نجم فريق الزمالك الأسبق، إن محمود عبد الرازق "شيكابالا " قائد الفريق الأبيض يمتلك صفات القائد القوي في الملعب رغم بعض الأزمات الكبيرة داخل المستطيل الأخضر.

وأوضح يوسف حمدى خلال تصريحات تليفزيونية لقناة الزمالك مع الإعلامية مها صبرى أنه لابد من الاستعانة بـ شيكابالا فى التشكيل الأساسى لفريق الزمالك بجميع المباريات لامتلاكه خبرة كبيرة ومهارة عالية تمكنه من حسم اللقاءات.

وأشار يوسف حمدى إلى أنه لابد من استمرار شيكابالا قائد فريق الزمالك لعدة مواسم قادمة بسبب المهارة العالية وخبراته الطويلة التى يحتاجها الفريق دائماً.

ومن جانب أخر تدرس إدارة الكرة بنادي الزمالك برئاسة أمير مرتضي منصور، تسويق بعض لاعبي الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد ظهورهم بمستوى أقل من المعروف عنهم لفترات طويلة، ولم يقدموا مستويات مميزة مع الزمالك خلال الموسمين الماضيين.

ولعل أبرز الأسماء التي ترغب إدارة الكرة في تسويقها هو عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق والذي فشل في اقناع البرتغالي فيريرا المدير الفني للفريق بمستواه، فضلا عن تألق الثنائي محمد عبد الشافي وأحمد فتوح، ما يعني انعدام فرص مشاركة عبد الله جمعة في المباريات تحت قيادة فيريرا.

وتتجه النية لدي إدارة الكرة في الموافقة علي أي عرض رسمي يصل للنادي من اجل التعاقد مع عبد الله جمعة وتوفير مكان بالقائمة بالإضافة الي ضخ سيولة مالية في خزينة النادي.

فيما تدرس إدارة الكرة أيضًا تسويق التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للفريق والذي لم يقدم أي مستوى جيد مع الزمالك منذ انضمامه مطلع الموسم الماضي، وأصبح غير مرغوب فيه ويشارك فقط في المباريات لعدم وجود بديل بسبب كثرة إصابات حازم امام الظهير الأيمن الاخر في الزمالك.