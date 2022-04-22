شكرا لقرائتكم خبر عن النجيل الصناعى يقلل فرص مشاركة رمضان صبحى مع بيراميدز أمام مازيمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتضاءل فرص عودة رمضان صبحى صانع ألعاب فريق بيراميدز للتشكيل الأساسى لفريقه فى مواجهة نظيره مازيمبى الكونغولى بالمباراة المقرر لها فى الثالثة عصر يوم الأحد.

ورغم تواجد رمضان صبحى ضمن قائمة بيراميدز المتواجدة فى الكونغو حاليًا إلا أن فرص مشاركة اللاعب فى مواجهة مازيمبى ضئيلة نظرًا لكون أرضية ملعب المباراة من النجيل الصناعى وهو ما قد يؤدى لتعرض اللاعب لإصابة جديدة فى الركبة.

وعاد رمضان صبحى لأول مرة لقائمة فريقه بعد شفائه من الإصابة التى تعرض لها فى الركبة أمام الصفاقسى التونسى وأدت لغيابه فترة طويلة عن الملاعب.

وضمت قائمة بيراميدز لمواجهة مازيمبى 25 لاعبا على النحو التالى:

حراسة المرمى: شريف إكرامى - مهدى سليمان - يوسف نادر

خط الدفاع: على جبر - أسامة جلال - أحمد سامى - محمد حمدى - أحمد فتحى - حسين السيد

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراورى - إسلام عيسى - محمد صادق - أحمد توفيق - نبيل دونجا - عبد الله السعيد - رمضان صبحى - إبراهيم توريه - وليد الكرتى - إبراهيم عادل - محمود صابر

خط الهجوم: محمود وادى - فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس - فخرى لاكاى