شكرا لقرائتكم خبر عن بانون يتناول وجبة الإفطار مع الأهلي قبل مواجهة الرجاء بدوري الأبطال.. صور وفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الدولي المغربي بدر بانون، مدافع فريق الأهلي، على التواجد مع بعثة المارد الأحمر بمقر إقامتها بمدينة كازابلانكا المغربية قبل مواجهة الرجاء، في تمام الثانية عشرة من صباح السبت، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتواجد بانون في مقر إقامة الأهلي وتناول وجبة الإفطار مع الفريق وحرص على تحفيز زملائه قبل مواجهة بطل المغرب المرتقبة، حيث تتوجه حافلة فريق الأهلي في الثامنة مساء اليوم بتوقيت المغرب، إلى ملعب مركب محمد الخامس بمدينة كازابلانكا لخوض مباراة الرجاء التي تنطلق في العاشرة مساءً بتوقيت المغرب، الثانية عشرة بتوقيت القاهرة، في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال اأفريقيا.

يذكر أن بانون يغيب عن مباريات الأهلي الأخيرة؛ بسبب معاناته من مُضاعفات فيروس كورونا منذ شهر يناير الماضي، ومن المقرر أن يعود بانون مع الأهلي للقاهرة عقب مباراة الرجاء من أجل التجهيز للعودة للتدريبات الفترة المقبلة.

وكان الأهلي قد اختتم استعداده لمواجهة الرجاء، أمس الخميس، بالمران على ملعب العربي الزاولي الخاص بنادي الاتحاد البيضاوي بمشاركة جميع اللاعبين في إطار التجهيز للقاء.

وكان بيتسو موسيماني قد أكد خلال المؤتمر الصحفي للمباراة والذي عقد أمس على احترامه لفريق الرجاء، وقال إن المباراة ستكون قوية؛ لأنها أمام منافس لديه خبرات وتاريخ، مشيرا إلى أن الأهلي حقق فوزا مهما في لقاء الذهاب بهدفين مقابل هدف، وسوف يدخل مباراة اليوم من أجل الفوز وحسم التأهل إلى الدور نصف النهائي.

وأضاف: «سبق لنا الفوز على الرجاء في كأس السوبر الإفريقي، وتغلبنا عليهم في الذهاب، ونستعد بقوة لمباراة اليوم.. والمنافسة ستكون قوية في الملعب، لكنها لا تؤثر على علاقة الأندية واللاعبين».

وتابع: «أضع كامل تركيزي في العمل داخل الملعب، ولا أهتم بالتعليق على حالات التحكيم، وبالتأكيد سعيد لوجود تقنية الفيديو في المباراة.. أتمنى أن يتم الاعتماد عليها حتى في دور المجموعات وهذه طبيعة كرة القدم».

وأشار المدير الفني إلى أن الأهلي يفتقد جهود أكثر من لاعب، خاصة بدر بانون، وهو لاعب مؤثر للغاية، وكرة القدم يجب أن تستمر بأي تشكيلة من اللاعبين، متمنيًا أن يكون التوفيق حليفا للأهلي في المباراة.

واختتم موسيماني تصريحاته مؤكدا أن الأهلي معتاد على المواجهات الكبيرة، وسبق له تحقيق نتائج قوية في حضور جماهير غفيرة من المنافسين، وآخرها الفوز على الرجاء في كأس السوبر الإفريقي في قطر.

يذكر أن مباراة الذهاب التي أقيمت مساء السبت الماضي على ملعب الأهلي وي السلام قد انتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف، سجلهما عمرو السولية وحسين الشحات.