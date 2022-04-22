شكرا لقرائتكم خبر عن بانون يتناول وجبة الإفطار مع الأهلي قبل مواجهة الرجاء بدوري الأبطال.. صور وفيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حرص الدولي المغربي بدر بانون، مدافع فريق الأهلي، على التواجد مع بعثة المارد الأحمر بمقر إقامتها بمدينة كازابلانكا المغربية قبل مواجهة الرجاء، في تمام الثانية عشرة من صباح السبت، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وتواجد بانون في مقر إقامة الأهلي وتناول وجبة الإفطار مع الفريق وحرص على تحفيز زملائه قبل مواجهة بطل المغرب المرتقبة، حيث تتوجه حافلة فريق الأهلي في الثامنة مساء اليوم بتوقيت المغرب، إلى ملعب مركب محمد الخامس بمدينة كازابلانكا لخوض مباراة الرجاء التي تنطلق في العاشرة مساءً بتوقيت المغرب، الثانية عشرة بتوقيت القاهرة، في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال اأفريقيا.
يذكر أن بانون يغيب عن مباريات الأهلي الأخيرة؛ بسبب معاناته من مُضاعفات فيروس كورونا منذ شهر يناير الماضي، ومن المقرر أن يعود بانون مع الأهلي للقاهرة عقب مباراة الرجاء من أجل التجهيز للعودة للتدريبات الفترة المقبلة.
وكان الأهلي قد اختتم استعداده لمواجهة الرجاء، أمس الخميس، بالمران على ملعب العربي الزاولي الخاص بنادي الاتحاد البيضاوي بمشاركة جميع اللاعبين في إطار التجهيز للقاء.
وكان بيتسو موسيماني قد أكد خلال المؤتمر الصحفي للمباراة والذي عقد أمس على احترامه لفريق الرجاء، وقال إن المباراة ستكون قوية؛ لأنها أمام منافس لديه خبرات وتاريخ، مشيرا إلى أن الأهلي حقق فوزا مهما في لقاء الذهاب بهدفين مقابل هدف، وسوف يدخل مباراة اليوم من أجل الفوز وحسم التأهل إلى الدور نصف النهائي.
وأضاف: «سبق لنا الفوز على الرجاء في كأس السوبر الإفريقي، وتغلبنا عليهم في الذهاب، ونستعد بقوة لمباراة اليوم.. والمنافسة ستكون قوية في الملعب، لكنها لا تؤثر على علاقة الأندية واللاعبين».
وتابع: «أضع كامل تركيزي في العمل داخل الملعب، ولا أهتم بالتعليق على حالات التحكيم، وبالتأكيد سعيد لوجود تقنية الفيديو في المباراة.. أتمنى أن يتم الاعتماد عليها حتى في دور المجموعات وهذه طبيعة كرة القدم».
وأشار المدير الفني إلى أن الأهلي يفتقد جهود أكثر من لاعب، خاصة بدر بانون، وهو لاعب مؤثر للغاية، وكرة القدم يجب أن تستمر بأي تشكيلة من اللاعبين، متمنيًا أن يكون التوفيق حليفا للأهلي في المباراة.
واختتم موسيماني تصريحاته مؤكدا أن الأهلي معتاد على المواجهات الكبيرة، وسبق له تحقيق نتائج قوية في حضور جماهير غفيرة من المنافسين، وآخرها الفوز على الرجاء في كأس السوبر الإفريقي في قطر.
يذكر أن مباراة الذهاب التي أقيمت مساء السبت الماضي على ملعب الأهلي وي السلام قد انتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف، سجلهما عمرو السولية وحسين الشحات.