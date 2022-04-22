شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل لا يكفى.. موسيمانى يحذر لاعبى الأهلى قبل موقعة الرجاء المغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادى الأهلى رسالة تحذير إلى لاعبيه قبل موقعة الرجاء المغربى في دوري أبطال أفريقيا.

وتنتظر حامل اللقب مهمة صعبة في الدار البيضاء، عندما يحل ضيفًا على الرجاء المغربي مع دقات الثانية عشرة منتصف الليلة في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

موسيماني اجتمع مع لاعبيه وأكد أن هدف الفريق أمام الرجاء المغربى يجب أن يكون الفوز فقط، رغم أنه يكفيه التعادل من أجل التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ولكن يرغب فى تحقيق الفوز على بطل المغرب وعدم الانتظار لسيناريو مجنون فى الثوانى الاخيرة يهدى الرجاء بطاقة التأهل حال الاكتفاء بالتعادل.

ويراهن الأهلي ومدربه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني على شخصية البطل الفائز بـ4 ألقاب قارية في العامين الأخيرين، وقدرته على هز شباك المنافسين في ملعبهم.

بينما يأمل الرجاء، ومدربه المغربي رشيد الطاوسي، في استغلال عاملي الأرض والحضور الجماهيري المكثف في مدرجات ملعب محمد الخامس، باعتبار أن الفوز بهدف واحد فقط يكفي للتأهل.