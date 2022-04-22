شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يقرر إيقاف مستحقات لاعبى الفريق وتجميد المُقصّرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس محمد عادل فتحي، المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، إيقاف مستحقات لاعبي الفريق بسبب سوء النتائج.

وعقد فتحي جلسة مع الجهاز الفني واللاعبين أكد خلالها توقيع العقوبات وإيقاف المستحقات، وطالب المدير الفني محمد عودة بتجميّد بعض اللاعبين المقصرين، على أن يقدم المدير الفني تقريرًا بالأسماء؛ لاعتماده وتصعيد عدد من الناشئين للاعتماد عليهم الفترة المقبلة.

وأكد المشرف على الكرة للاعبين أن الجهاز الفني مستمر، وأن العقوبات المشددة ستطول اللاعبين المقصرين مهما كانت الأسماء، في ظل تهاون بعض اللاعبين، وأن النادي لن يتوانى عن فرض مزيد من القرارات لاستعادة مكانة الفريق بجدول الدوري.