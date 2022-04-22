شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يقرر إيقاف مستحقات لاعبى الفريق وتجميد المُقصّرين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس محمد عادل فتحي، المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، إيقاف مستحقات لاعبي الفريق بسبب سوء النتائج.
وعقد فتحي جلسة مع الجهاز الفني واللاعبين أكد خلالها توقيع العقوبات وإيقاف المستحقات، وطالب المدير الفني محمد عودة بتجميّد بعض اللاعبين المقصرين، على أن يقدم المدير الفني تقريرًا بالأسماء؛ لاعتماده وتصعيد عدد من الناشئين للاعتماد عليهم الفترة المقبلة.
وأكد المشرف على الكرة للاعبين أن الجهاز الفني مستمر، وأن العقوبات المشددة ستطول اللاعبين المقصرين مهما كانت الأسماء، في ظل تهاون بعض اللاعبين، وأن النادي لن يتوانى عن فرض مزيد من القرارات لاستعادة مكانة الفريق بجدول الدوري.
على صعيد متصل، أغلق الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب صفحة مباراة فاركو التى خسرها بهدف نظيف، وجمعت الفريقين بمنافسات الجولة 15 من عمر مسابقة الدوري العام، للتركيز على اللقاء القادم لذئاب الجبل مع الاتحاد السكندري.
ويلتقي المقاولون مع الاتحاد الثلاثاء المقبل 26 أبريل، ضمن منافسات الجولة 16 من عمر المسابقة المحلية، خلال المباراة التي تقام على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.
ويبحث ذئاب الجبل عن تحسين أوضاعهم بجدول مسابقة الدوري العام والابتعاد عن صراع البقاء في المسابقة المحلية، وذلك بعدما عانى المقاولون من تراجع كبير في النتائج في بداية الموسم الجاري.
وخاض المقاولون 5 مباريات ودية قبل استئناف مسابقة الدوري، تعادل في الأولى أمام أهلي بني غازي الليبي بهدف لكل فريق، قبل أن يخسر في الثانية أمام إنبي بثلاثة أهداف مقابل هدف، كما خسر من البنك الأهلي بهدف نظيف، وتعادل مع سيراميكا بهدف لمثله، وتعادل مع طلائع الجيش بهدفين لمثلهما.
ويسعى الجهاز الفني للمقاولون خلال الفترة المقبلة لمراجعة المباريات السابقة لفريق للاتحاد السكندري، للتعرف على نقاط القوة والضعف لدى الفريق السكندري وتحديد خطة اللقاء على أساسها.