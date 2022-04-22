مصدر يوضح لمصراوي شرطي تفعيل بند شراء بوبو وعاطف من دجلة لفيوتشر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـعبدالرحمن طارق:

أفاد مصدر بأن أحمد عاطف و محمد رضا لاعبا وادي دجلة والمعاران إلى فيوتشر في عقودهم بند بيع لصالح نادي فيوتشر.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن من حق فيوتشر تفعيل بند الشراء للثنائي بعد إبلاغ وادي دجلة وفقًا للمدة المحددة حتى شهر يونيو المقبل.

وأوضح المصدر أنه في حالة عدم إبلاغ وادي دجلة بتفعيل بند الشراء حتى شهر يونيو المقبل يعتبر بند الشراء لاغي، قائلاً:"هناك شرط آخر في حالة إبلاغ إدارة فيوتشر نظيرهم وادي دجلة بتفعيل بند الشراء للثنائي في الوقت المحدد لابد أن يسددوا المبالغ المتفق عليها بحد أقصى شهر وهو يوليو المقبل".

وأتم المصدر ذاته تصريحاته بالتنويه إلى أنه في حالة عدم تسديد المبلغ في شهر يوليو يعتبر أيضًا بند الشراء لاغي.