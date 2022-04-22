المقاصة لمصراوي: تامر مصطفى رحلّ بسبب الجونة.. ووضعنا خطة للفترة المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد شاكر:

أوضح نادي مصر المقاصة، إن مديرهم الفني تامر مصطفى قد اعتذر عن عدم استمراره على رأس القيادة الفنية لفريقهم بسبب الظروف المادية، وهناك قرار داخل النادي لمنح مسؤولية الفريق للجهاز المعاون، مع متابعة النتائج على أن يستمر الوضع كما هو في حالة الظهور بشكل طيب.

وقال مصدر داخل مصر للمقاصة في تصريحات ليلا كورة: "تامر تلقى عرضًا أفضل ماديًا في الجونة ولم نضع اسماء بديله حتى الآن لتعويضه؛ فالظروف المادية ستُصعب الأمر علينا، ونحتاج لفدائي ينقذ الفريق وفي نفس التوقيت يتعاون معنا ويقبل الوضع المادي".

وأتم المصدر تصريحاته قائلاً:"الجهاز المعاون سيقود الفريق الفترة المقبلة لحين التعاقد مع مدرب وسنعقد جلسة خلال أيضا لوضع بعض الاسماء لقيادة الفريق، حيث سنحرص في وضع الاسماء بسبب الظروف المادية التي نمر بها".

وفي سياق متصل، قال مصدر آخر داخل نادي مصر المقاصة، إن الجهاز الحالي بقيادته مع طارق حجاج سيقود المباريات المقبلة المتبقية بالدوري بعد رحيل تامر مصطفى المدير الفني للفريق.

وأوضح المصدر في تصريحاته ليلا كورة، أن هناك أسماء كثيرة تم عرضها لتدريب الفريق خلفًا لتامر مصطفى ولكن القرار كان استكمال الدور الأول بالجهاز المتبقى الحالي، مشيرًا إلى أن هناك نية في حالة تحقيق نتائج إيجابية سيستمر الجهاز الحالي في قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة وعدم التعاقد مع مدير فني

.وكان نادي الجونة قد أعلن يوم أمس الخميس رحيل مديره الفني رضا شحاتة وجهازه المعاون على خلفية النتائج غير الجيدة للفريق هذا الموسم والتي أدت لاحتلال الفريق المركز الحادي عشر في جدول الدوري.

ويحتل فريق مصر المقاصة المركز 17 بجدول ترتيب الدوري ـ قبل الأخير ـ برصيد 10 نقطة جمعهم من 15 مباراة.