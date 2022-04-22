مدرب مانشستر يونايتد يلمح لانتهاء مشوار بوجبا مع الفريق

محمد اسماعيل - القاهرة - ألمح الألماني رالف رانجنيك، مدرب مانشستر يونايتد، أن لاعب الوسط الفرنسي بول بوجبا قد لن يلعب مرة أخرى مع الفريق.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي ايه ميديا" أن اللاعب البالغ من العمر 29 عاما، انضم إلى الفريق مجددا في عام 2016 بعد فترة ناجحة في يوفنتوس، وذلك مقابل رقم قياسي عالمي في سوق الانتقالات وقتها.

لكن عودة بوجبا لم تحقق فائدة لأي من الطرفين، ويبدو أن الفائز بكأس العالم سيغادر مانشستر يونايتد هذا الصيف مع نهاية عقده.

ولا يوجد إلا القليل من الدلائل على موافقة بوجبا على تجديد عقده مع الفريق، الأمر الذي يعني أن الدقائق العشر التي خاضها قبل الخروج مصابا في ربلة الساق في المباراة التي خسرها الفريق 0-4 أمام ليفربول قد تكون الأخيرة له مع الفريق.

وقال رانجنيك: "بالنسبة لبول، ومثلما تظهر نتائج الأشعة التي أجريناها أمس الأول، ليس من المرجح أن يلعب مجددا حتى نهاية الموسم".

وبسؤاله حول إذا ما كان بوجبا قد لعب مباراته الأخيرة مع مانشستر يونايتد قال رانجنيك: "الطبيب أخبرني أن الأمر سيستغرق أربعة أسابيع كحد أدنى له للتعافي، وستكون آخر مباراة في نهاية مايو المقبل".

وأتم: "لا أعتقد أنه من المرجح أنه سيلعب مجددا".

ويعد بوجبا واحدا من اللاعبين المرشحين للرحيل خلال الصيف المقبل والذي سيتضمن بعض التغييرات بعد التعاقد مع المدرب الهولندي إيرك تن هاج.

وسيحل مدرب أياكس محل النرويجي أولي جونار سولشاير الصيف المقبل، حيث وقع على عقد يمتد حتى عام 2025 مع خيار التمديد لعام إضافي.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 54 نقطة.