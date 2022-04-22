شكرا لقرائتكم خبر عن هل تكون مباراة الرجاء المغربى بوابة عودة محمد شريف للتهديف مع الأهلى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى ضيفا ثقيلا على الرجاء المغربي، مساء اليوم الجمعة، في أقوى مواجهات دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا، وكان المارد الأحمر قد تفوق ذهاباً بهدفين مقابل هدف بالقاهرة.

ويتطلع محمد شريف مهاجم الأهلى للبحث عن هدفه العاشر هذا الموسم أمام الرجاء المغربى للتخلص من حالة العقم التهديفى التى تطارده فى المباريات الاخيرة فلقد سجل شريف 3 أهداف خلال مباراتي المريخ السوداني بدوري أبطال أفريقيا، وثنائية ضد فاركو وبيراميدز في الدوري المصري، ليرفع إجمالي رصيده هذا الموسم لـ9 أهداف و3 تمريرات حاسمة على مدار 22 مباراة.

وشارك محمد شريف فى 4 مباريات فقط بكأس الأمم الأفريقية الأخيرة، بواقع 54 دقيقة لعب لم يسجل أو يصنع خلالها، وكانت أطول مشاركاته فى لقاء كوت ديفوار لمدة 29 دقيقة فقط، كما تعرض شريف لموقف أكثر صعوبة، بعد الدفع به أمام الكاميرون فى نصف النهائي، ثم استبداله عقب 12 دقيقة فقط فيما تم استبعاده من مباراتى السنغال بفرمان كارلوس كيروش مدرب الفراعنة.

وعلى صعيد الأهلى، لعب محمد شريف 22 مباراة مع المارد الأحمر هذا الموسم نجح فى تسجيل 9 أهداف وصنع ثلاثة أهداف، وصام شريف عن التهديف فى المباريات التي شارك بها مع الأهلي عقب كأس الأمم الأفريقية، حيث ظهر فى مواجهة بالميراس البرازيلي بديلا، قبل المشاركة أساسيا أمام الهلال السعودي فى مونديال الأندية، ثم ضد الهلال السوداني بدوري أبطال أفريقيا، والمقاصة في الدوري المصري ثم أمام صن داونز بدوري الأبطال قبل أن يعود ويسجل فى شباك فاركو هدف ثم ثنائية فى شباك المريخ السودانى ثم هدف فى شباك بيراميدز ثم سجل هدفاً فى شباك المريخ السودانى قبل أن يعود للعقم التهديفى مرة أخرى.

وكان محمد شريف قد ابتعد عن حسابات المدير الفني السابق لمنتخب مصر كارلوس كيروش، الذى وضعه على مقاعد البدلاء فى كأس أمم أفريقيا بالكاميرون بجانب صيامه التهديفي مع الأهلى الفترة الأخيرة قبل الانتفاضة الاخيرة، ونجح محمد شريف فى تسجيل هدفين فى مباراة المريخ السودانى، لتكون الثنائية الأول لهداف الأهلى في أفريقيا، بينما الثنائية السابعة خلال مشواره مع المارد الأحمر في كل البطولات.

وإجمالا شارك محمد شريف مع الأهلى فى 84 مباراة بكل البطولات بإجمالى 5178 دقيقة لعب سجل خلالها 40 هدفاً وصنع 11، وتلقى خمسة كروت صفراء، وتوج مع المارد الأحمر فى ببطولتين للدوري الممتاز ومثلها لكأس مصر بجانب لقب لدوري الأبطال الأفريقى ومثله للسوبر الأفريقى، بالإضافة لبرونزية كأس العالم للأندية، فضلا عن فوزه بجائزة هداف الدوري المصرى وهداف دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضى.