شكرا لقرائتكم خبر عن سيناريوهات تأهل الأهلى لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في قمة عربية منتظرة، يلتقي فريق الأهلى مع نظيره الرجاء المغربى مع دقات الثانية عشرة منتصف الليلة على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022.

وكان "الأهلي" بطل النسختين الأخيرتين من المسابقة فاز في المباراة التي احتضنها ستاد الأهلي والسلام، بهدفين لهدف واحد في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

سيناريوهات تأهل الاهلى لنصف نهائى دوري أبطال أفريقيا

ويملك الأهلي خيارات عدة لبلوغ الدور نصف النهائي في بطولة دوري أبطال إفريقيا، تأتي في مقدمتها الفوز بأي نتيجة على الرجاء، و التعادل السلبي، والتعادل الإيجابي بأي نتيجة كما يملك الأهلى فرصة اخري حال الخسارة بفارق هدف شرط احرازه لهدفين أو أكثر في مرمي الرجاء مثل نتيجة الخسارة 3-2 او 4-3 تصعد بالاهلى .

طريق الأهلى حال التأهل لنصف نهائى دوري أبطال أفريقيا

وسيلاقى الفائز من الأهلى والرجاء المغربى الفائز من وفاق سطيف الجزائرى والترجى التونسى وتلعب مباراة الذهاب فى القاهرة أو المغرب.