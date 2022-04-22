شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. "السلام والمودة" سر تسمية منتخب بنين بالسناجب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتخذ المنتخبات الأفريقية ألقاباً مختلفة، كل بحسب ثقافته وتراثه وحضارته، وكان منتخب بنين يعرف باسم منتخب "داهومى" حتى عام 1975، حيث تم تغيير اسم البلاد إلى بنين تيمنا بخليج البنين الذى تقع قبالته، وتأسس المنتخب فى عام 1962، وانضم إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا) فى العام نفسه، منتخب بنين يلقب بالـ"السناجب"، وهي القوارض البريئة التي تعطي انطباعا بالسلام والمودة.

لا يسجل التاريخ أى إنجازات تذكر لمنتخب بنين، سوى أنه تمكن من التأهل إلى كأس أمم أفريقيا 3 مرات فقط من قبل، كانت أولاها عام 2004 فى تونس، ثم فى 2008 فى غانا، و2010 في أنجولا، ولم يتمكن الفريق من تخطى دور المجموعات فى المشاركات الثلاث، وتمكن من تحقيق تعادل وحيد أمام موزمبيق فى 2010، وتلقى الهزيمة فى جميع مبارياته الأخرى.

وبالنسبة لبطولة كأس العالم، لم يستطع منتخب بنين التأهل إلى نهائيات المونديال حتى الآن، لتنحصر إنجازاته فى التأهل إلى أمم أفريقيا 3 مرات فقط، وذلك يجعل من تحقيق فوز خلال النهائيات الأفريقية المقبلة بمثابة إنجاز له كفوز أول في تاريخ مشاركاته بالكأس الأفريقية.

ويسجل التاريخ أن المباراة الدولية الأولى لمنتخب بنين كانت أمام نيجيريا وكان المنتخب حينها يعرف باسم منتخب داهومي وانتهت بفوز نيجيريا بهدف دون رد وكانت في (8 نوفمبر 1959)، وأكبر فوز حققه كان على موريتانيا بنتيجة 7 ــ صفر في (كوت ديفوار في 27 ديسمبر، 1961)، وأكبر خسارة كانت من نيجيريا 10 - 1 وكان المنتخب أيضا باسم داهومي وكان ذلك في نيجيريا في 28 نوفمبر 1959.