شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة بيراميدز تخضع لمسحة طبية استعدادًا لمباراة مازيمبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضعت بعثة فريق نادي بيراميدز للمسحة الرسمية الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا، في مدينة لوبومباشي بالكونغو، استعدادًا لمباراة مازيمبي في إطار مواجهات كأس الكونفدرالية.

ويحل بيراميدز ضيفًا على مازيمبي بطل الكونغو في الثالثة عصر الأحد على استاد نادي مازيمبي في لوبومباشي في إطار إياب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وانتهت مباراة الذهاب في القاهرة بملعب الدفاع الجوي، بالتعادل السلبي بدون أهداف، ويسعى الفريق لحسم بطاقة التأهل لنصف النهائي من الكونغو.

يذكر أن بيراميدز يخوض أول تدريباته في الكونغو في الرابعة عصر اليوم بملعب المباراة طبقا للوائح الاتحاد الأفريقي، خاصة وأن أرضية الملعب من النجيل الصناعي ويحق التدرب عليها للفريق الضيف مرتين.











