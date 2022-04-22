شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يجهز نيمار لخلافة بن شرقى فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ البرتغالى جيسفالدوا فيريرا المدير الفنى للزمالك، تجهيز سيد نيمار لاعب الفريق الأبيض لخلافة المغربى أشرف بن شرقى حال رحيله بشكل نهائى نهاية الموسم أو إصابته أو إيقافه خلال الموسم الحالى.

ورغم عدم اتفاق أشرف بن شرقى وإدارة النادى الأبيض على التجديد حتى الآن إلا أن فيريرا يرفض عدم الاعتماد على اللاعب خاصة أنه ما زال مقيدًا بقائمة الفريق ويقوم بمهام واجباته الفنية ويعد أحد الأعمدة الرئيسية فى منطقة الوسط.

ونجح نيمار فى لفت الأنظار إليه بشدة خلال المباراة التى شارك فيها مع الفريق الأبيض أمام فاركو بالدورى، وبالرغم من تعادل فريقه سلبيا إلا أن اللاعب ظهر بشكل جيد نال عليه استحسان الجميع.

من ناحية أخرى اقترب محمد اوناجم صانع ألعاب الزمالك من العودة لناديه الأصلى الوداد المغربى نهاية الموسم الجارى نظرا لعدم اقتناع المدير الفنى للفريق الأبيض البرتغالى جيسفالدوا فيريرا بقدرات اللاعب وعدم الإعتماد عليه خلال المباريات الأخيرة للفريق الامر الذى يعجل برحيل اللاعب فى الميركاتو الصيفى .

وقد فتح اللاعب قنوات الإتصال مع مسئولى ناديه السابق الذين رحبوا بعودته خاصة وأن لديه تجربة جيدة فى الموسم قبل الماضى عندما خاض موسما مع الوداد على سبيل الإعارة ونجح فى المشاركة بشكل أساسى ونال استحسان الجميع.