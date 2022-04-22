شكرا لقرائتكم خبر عن 4 غيابات تحاصر أهلى موسيمانى قبل مواجهة الرجاء المغربى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى ضيفًا ثقيلاً على الرجاء المغربي، مساء اليوم الجمعة، في أقوى مواجهات دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا، وكان المارد الأحمر قد تفوق ذهابًا بهدفين مقابل هدف بالقاهرة.

ويغيب عن الأهلى فى مباراة الليلة 4 لاعبين هم: رامى ربيعة وبدر بانون وأكرم توفيق وعمار حمدي للإصابة.

وضمت قائمة الاهلى لمواجهة الرجاء المغربى كلاً من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمد هاني وكريم فؤاد ومحمد عبد المنعم ومحمود متولي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي ومحمد محمود وحسين الشحات وصلاح محسن ومحمد مجدي ‏أفشة وطاهر محمد طاهر ‏ولويس ميكيسوني وأحمد عبد القادر ‏ووليد سليمان وحسام حسن ومحمد شريف وبيرسي تاو.

ويتطلع الأهلي لعبور بطل المغرب من أجل مواصلة رحلة حصد اللقب الأفريقي للمرة الثالثة على التوالى والحادية عشرة فى تاريخه.

كان الأهلى تأهل لربع النهائي وصيفا للمجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، خلف المتصدر فريق صن داونز الجنوب أفريقي صاحب الصدارة برصيد 16 نقطة