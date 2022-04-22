شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية 8 مواجهات جمعت الأهلى والرجاء المغربى قبل صدام دوري الأبطال الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيكون مركب محمد الخامس مسرحًا، اليوم الجمعة لمواجهة قوية بين فريق الاهلى ونظيره الرجاء المغربى، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويراهن الأهلي ومدربه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني على شخصية البطل الفائز بـ4 ألقاب قارية في العامين الأخيرين، وقدرته على هز شباك المنافسين في ملعبهم.

بينما يأمل الرجاء، ومدربه المغربي رشيد الطاوسي، في استغلال عاملي الأرض والحضور الجماهيري المكثف في مدرجات ملعب محمد الخامس، باعتبار أن الفوز بهدف واحد فقط يكفي للتأهل.

مواجهات الأهلى مع الرجاء المغربى قبل موقعة دوري أبطال أفريقيا

تقابل الفريقان خلال 8 مباريات، فاز خلالها الأهلي في مباراتين بينما حسم التعادل نتيجة أربعة مواجهات، وحقق الرجاء الانتصار فى لقاءين، بينما كانت المواجهة الاخيرة بينهم فى ذهاب ربع نهائى دوري الابطال الافريقى وفاز المارد الاحمر بهدفين مقابل هدف وسبقها مواجهة بين الفريقين على لقب كأس السوبر الأفريقى، وانتزع الأهلي مع موسيماني اللقب وقتها من الرجاء بالتعادل 1-1 بهدف طاهر محمد طاهر في الدقائق الأخيرة، قبل أن تبتسم ركلات الترجيح لبطل مصر، ليحقق اللقب للمرة الثانية على التوالي

طريق الأهلى حال التأهل لنصف نهائى دوري أبطال أفريقيا

وسيلاقى الفائز من الأهلى والرجاء المغربى الفائز من وفاق سطيف الجزائرى والترجى التونسى وتلعب مباراة الذهاب فى القاهرة أو المغرب.