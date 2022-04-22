شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي والرجاء.. ملعب محمد الخامس بشرة خير على بطل أفريقيا قبل ربع النهائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم يعد ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء غريبًا على النادي الأهلي، حيث خاض عليه الفريق الأحمر 9 مواجهات من قبل، وتعود على أجوائه الحماسية، وهو ما يمهد الطريق أمام بطل أفريقيا لخطف تذكرة التأهل لنصف النهائي أمام الرجاء البيضاوي في أمسية الجمعة المقبلة.

بدأت قصة الأهلي مع ملعب محمد الخامس كان في دوري الأبطال موسم 1999، ونجح الأهلي في الخروج بنتيجة التعادل الإيجابي أمام الرجاء، أما في نسخة 2002 فنجح الرجاء في الفوز بهدفين مقابل هدف.

الأهلي والرجاء التقيا مجدد في نسخة 2005، ونجح الأهلي في فرض التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، على منافسه المغربي بين جماهيره.

الأهلي عاد لملعب محمد الخامس مجددا في نسخة 2011 لكن أمام منافس آخر وهو الوداد المغربي، وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وعاد الفريقين مرة أخرى للمواجهة في نسخة 2016 ونجح المارد الأحمر في خطف الفوز من معقل العملاق المغربي.

لكن الوداد ثأر لنفسه مرتين على ملعبه في نسخة 2017، حينما هزم الأهلي مرتين، في دور المجموعات، وفي إياب المباراة النهائية لدوري الأبطال.

الأهلي رد الاعتبار أمام الوداد، حينما تواجه الفريقين في نصف نهائي نسخة 2020، ونجح الفريق الأحمر في الفوز بهدفين دون رد، وكان ذلك ضمن رحلة التتويج بالأميرة الأفريقية التاسعة، غير أن نفس الملعب كان شاهدا على تتويج الأهلي بالنجمة العاشرة على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

اجمالا لعب الأهلي على ملعب محمد الخامس 9 مباريات، حقق خلالهم 3 انتصارات ومثلهم تعادلات وتلقى 3 هزائم، كما نجح في تسجيل هدف على الأقل في المواجهات التسع، لتمنح هذه النتائج أمالا كبيرة في تأهل الفريق الأحمر لنصف النهائي.