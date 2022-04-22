شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يخوض تدريبين بملعب مازيمبى قبل مواجهة الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقرر أن يخوض فريق نادي بيراميدز تدريبيه في مدينة لوبومباشي بالكونغو، على استاد نادي مازيمبي قبل المواجهة بينهما في إطار مواجهات كأس الكونفدرالية.

ويحل بيراميدز ضيفًا على مازيمبي بطل الكونغو في الثالثة عصر الأحد على استاد نادي مازيمبي في لوبومباشي في إطار إياب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وانتهت مباراة الذهاب في القاهرة بملعب الدفاع الجوي، بالتعادل السلبي بدون أهداف، ويسعى الفريق لحسم بطاقة التأهل لنصف النهائي من الكونغو.

وطبقًا للوائح البطولة، فإنه يحق للفريق الضيف أن يخوض تدريبين على استاد المباراة إذا كانت أرضيته من النجيل الصناعي، وسيكون المران الأول اليوم، الجمعة، في الرابعة عصرًا، على أن يكون المرن الأخير في الثالثة من عصر السبت، في نفس موعد اللقاء.