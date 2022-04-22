شكرا لقرائتكم خبر عن "لا تنسوا أننا بطل أفريقيا".. تفاصيل الاجتماع الأخير بين موسيمانى ونجوم الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "لا تنسوا أننا بطل أفريقيا في العامين الماضيين"، بنبرة تحدى ورسالة قوية لنجوم الأهلى عقد الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للمارد الأحمر اجتماعًا أخير مع لاعبيه حثهم خلالها على اللعب بمنتهى القوة والتسلح بثقة بطل أفريقيا فى مباراتهم ضد الرجاء المغربى المقرر لها الثانية عشرة منتصف الليلة على مركب محمد الخامس بالدار البيضاء فى إياب ربع نهائى دوري أبطال أفريقيا.

موسيمانى طالب نجوم الأهلى بخوض مباراة الرجاء المغربى بشخصية البطل الفائز بـ4 ألقاب قارية في الموسمين الماضيين إضافة إلى ميداليتين برونزيتين في كأس العالم للأندية.

وشدد موسيمانى على لاعبيه ثقته الكبير فى قدراتهم على حسم المواجهات الكبيرة محليا وقاريا وعالميا، مؤكداً أن الفريق حقق انتصارات كبيرة مثل الفوز على الترجي ذهابا وإيابا الموسم الماضي، وكذلك الفوز على الهلال السعودي برباعية دون رد في كأس العالم للأندية، واكتساح غريميه في الدوري المصري، الزمالك بنتيجة (5-3) والإسماعيلي برباعية دون رد، مؤكداً أن التركيز سيكون سلاحهم لتخطى عقبة بطل المغرب الليلة وخطف تذكرة التأهل لنصف نهائى دوري الأبطال الأفريقى.