شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار الأهلى فى دوري الأبطال قبل مواجهة الرجاء الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الأهلى ضيفًا ثقيلاً على الرجاء المغربي، مساء اليوم الجمعة، في أقوى مواجهات دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا، حيث فاز بطل مصر ذهابًا بنتيجة (2-1) يوم السبت الماضي على ملعب السلام.

ويراهن الأهلي ومدربه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني على شخصية البطل الفائز بـ4 ألقاب قارية في العامين الأخيرين، وقدرته على هز شباك المنافسين في ملعبهم.

مشوار الأهلى فى دوري أبطال أفريقيا

دور الـ 32

الحرس الوطنى 1-1 الأهلى

الأهلى 6-1 الحرس الوطنى

دور المجموعات

الهلال السودانى 0-0 الأهلى

الأهلى 0-1 صن دوانز

الأهلى 3-2 المريخ السودانى

صن دوانز 1-0 الأهلى

المريخ 1-3 الأهلى

الأهلى 1-0 الهلال السودانى

ربع النهائى

الأهلى 2-1 الرجاء المغربى

القناة الناقلة لمباراة الأهلى والرجاء المغربى في دوري أبطال أفريقيا

تنقل مباراة الأهلى ضد الرجاء المغربى فى دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا عبر قناة بى ان سبورت 3 باعتبارها الحاصلة على نقل حقوق دوري أبطال أفريقيا.

24 لقبا قاريا فى جعبة النادى الأهلى

وتوج الاهلى بـ10 ألقاب لدوري الابطال الافريقى (1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021).

ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014، و 2020 و2021 وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ24 لقبا قاريا حتى الآن.