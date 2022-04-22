شكرا لقرائتكم خبر عن هل يتعاقد الزمالك مع "بديل محلى" لخلافة بن شرقى فى الموسم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث مسئولو الزمالك عن بديل قوى للمغربى أشرف بن شرقى فى الموسم المقبل بعد التأكد من رحيل الأخير ورغبة الإدارة فى عدم التجديد له خاصة أنها تعلم جيدًا أن اللاعب لن يستمر مع الفريق.

وبدأت إدارة الزمالك فى فتح العديد من قنوات الاتصال مع عدد من لاعبى شمال أفريقيا للتعاقد مع أحدهم فى ظل امتلاك هؤلاء اللاعبين للذكاء الكروى وهو ما يحتاجه مركز صانع الألعاب، بينما فتحت الإدارة أيضًا قنوات الاتصال مع عدد من اللاعبين الأفارقة للتعاقد مع أحدهم لتدعيم مركز رأس الحربة.

وفى نفس الإطار فإن الإدارة تبحث عن بديل محلى لتدعيم نفس المركز حال الفشل فى التعاقد مع لاعب أجنبى ولعل رمضان صبحى صانع ألعاب بيراميدز على رأس المطلوبين لتدعيم هذا المركز لما يمتلكه اللاعب من خبرات وقوة ودقة فى التمرير.

ورغم المقابل المادى الكبير الذى يحصل عليه العفيجى إلا أن إدارة الفريق الأبيض وضعته على رأس المطلوبين من أجل تدعيم مركز أشرف بن شرقى حال رحيله.

أما ثانى اللاعبين المطلوبين لتدعيم نفس المركز عبد الرحمن مجدى صانع ألعاب الإسماعيلى والذى يتميز بالتمريرات المتقنة للمهاجمين ودقة التصويب من خارج منطقة الجزاء ورغم سهولة التعاقد معه ، إلا أن إدارة الأبيض ترفض حاليا الدخول فى مفاوضات جادة مع أى من لاعبى الإسماعيلى حتى يعبر الفريق الأزمة المتواجد بها حاليا باحتلاله المركز السادس عشر بجدول الترتيب نظرا للعلاقات القوية التى تربط الناديين منذ القدم .