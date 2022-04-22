شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد السلاح يعلن اللجان المنظمة لبطولة الجائزة الكبرى بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة اتحاد السلاح برئاسة عبد المنعم الحسيني، إسناد مهمة مدير بطولة الجائزة الكبرى والتي من المقرر إقامتها على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 29 أبريل الجاري حتى 1 مايو المقبل إلى أحمد سمير الميداني عضو المجلس.

وجاء قرار المجلس عقب نجاحه في إدارة بطولة كأس العالم لسلاح الشيش والتي احتضنتها القاهرة نهاية فبراير الماضي.

وشكل "الميداني" اللجنة المنظمة للبطولة والتي يترأسها عبد المنعم الحسيني رئيس الاتحاد، وجاء تشكيل اللجنة كالتالي:

الدكتورة أماني البحيري رئيسًا للجنة الإستقبال والإقامة

ياسمين جاد رئيسًا للجنة الشئون الإدارية

ميرفت حسانين رئيسًا للجنة الإعلامية

الدكتور أيمن غنيم رئيسًا للجنة البروتوكول والمراسم

محمد ياسين رئيسًا للجنة المالية

الدكتور شريف حسين رئيسًا للجنة القانونية

ممدوح علي رئيسًا للجنة الضيافة والتغذية