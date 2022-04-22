أشرف صبحي : الرئيس السيسي داعم للشباب..ويضعهم في مقدمة الأولويات

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القاهرة - سامية سيد - وزير الشباب والرياضة : الدولة المصرية تستثمر في الشباب وتشجيعهم على الابتكار والإبداع

شارك الدكتور اشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب - في جلسة "الشباب في 2030 : تنفيذ أهداف التنمية المستدامة مع ومن أجل الشباب " بمنتدى الشباب بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة.

ورحب وزير الشباب والرياضة خلال الجلسة بجميع المشاركين من ممثلي الحكومات والشباب الفاعل في العمل العام والإقليمي والدولي في المنتدى ".

قال وزير الشباب والرياضة :" عشنا جميعًا ومازلنا نعيش فترة من أصعب فترات التاريخ الحديث في ظل تعرض العالم أجمع لآثار جائحة فيروس "كورونا"، والتي خلفت خسائر بشرية مؤلمة و آثارا اقتصادية واجتماعية عميقة، ولم ينجو الشباب من تداعيات هذه الجائحة حيث أثرت بشكل واسع على فرصهم في التفاعل والتجاوب مع مشكلات المجتمع".

تابع الدكتور اشرف صبحي : "سعت حكومات العالم ومازالت تسعى لتخفيف العبء عن شعوبها، سواء كانت هذه الأعباء اقتصادية، صحية، أو نفسية، أو غيرها، وعليه فلا شك أن الاستفادة من تجارب الشباب ودعمهم ضرورة ملحة في الأفق للتغلب على هذا التحدي العالمي".

أكد وزير الشباب والرياضة أن جمهورية مصر العربية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي سعت إلى دعم الشباب ووضعهم في مقدمة الأولويات واستثمرت في قدراتهم وطاقاتهم والتي أسهمت في تنمية المجتمع، مبينا أن وزارة الشباب والرياضة قامت بإعداد الاستراتيجية الوطنية للشباب والنشء 2022 - 2027 بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري تماشياً مع استراتيجية الأمم المتحدة للشباب 2030، وتمثل الاستراتيجية الوطنية المصرية للشباب والنشء خارطة طريق لمتطلبات واحتياجات الشباب لخمس سنوات قادمة ، إضافة إلي برامج التنمية الشبابية ودعم الشباب مما جعل مصر تقفز 13 مرتبه في مؤشر الشباب العالمي.

أشار الدكتور اشرف صبحي ان وزارة الشباب والرياضة تعمل على تشجيع الشباب على الابتكار والابداع والذكاء الاصطناعي من خلال تحويل المنشآت الشبابية المخصصة للتعليم الي مراكز ابتكار شبابي وتعلم ، وكذا تكثيف تأهيل الشباب في مجال التعليم الفني وورش عمل تطوير الذات وإدارة الوقت وكذا الجلسات التدريبية لتنمية المهارات الحياتية، بالإضافة إلي التركيز على التمكين الاقتصادي للشباب والنهوض بمستويات التشغيل من خلال نشر ثقافه العمل الحر وتاهيل الشباب لسوق العمل، ودعم التدريب في مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.