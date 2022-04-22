7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة، 22 / 4 / 2022، العديد من الأحداث الرياضية الهامة وأبرزها، الزمالك يراقب صانع ألعاب الرجاء المغربى فى لقاء الأهلى الليلة، و بعثة الأهلي تعود للقاهرة عقب مواجهة الرجاء المغربى الليلة.

الزمالك يراقب صانع ألعاب الرجاء المغربى فى لقاء الأهلى الليلة

يراقب مسئولو الزمالك محمد زريدة صانع ألعاب الرجاء المغربى قبل التعاقد معه خلال الميركاتو الصيفى المقبل ليكون بديلا لأشرف بن شرقى صانع ألعاب الفريق الأبيض الذى اقترب من الرحيل وبات على مقربة من توديع القلعة البيضاء .

بعثة الأهلي تعود للقاهرة عقب مواجهة الرجاء المغربى الليلة

تعود بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الى القاهرة مباشرة عقب مباراة الرجاء المغربي التي من المقرر أن تجمع الفريقين اليوم الجمعة في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

محمد أوناجم يقترب من العودة للوداد المغربى.. تعرف على السبب

اقترب محمد اوناجم صانع ألعاب الزمالك من العودة لناديه الأصلى الوداد المغربى نهاية الموسم الجارى نظرا لعدم اقتناع المدير الفنى للفريق الأبيض البرتغالى جيسفالدوا فيريرا بقدرات اللاعب وعدم الإعتماد عليه خلال المباريات الأخيرة للفريق الامر الذى يعجل برحيل اللاعب فى الميركاتو الصيفى .

اتحاد الكرة يعلن مدرب المنتخب الأولمبى الجديد بعد العيد

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة، اعلان إسم المدير الفنى الجديد للمنتخب الأولمبى فى المرحلة المقبلة بعد إجازة عيد الفطر المبارك، حيث يعقد المجلس اجتماعه المقبل بعد إجازة العيد.

محاضرة أخيرة للأهلي استعدادًا لمواجهة الرجاء المغربى

يعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة أخيرة للاعبي الفريق في فندق الإقامة بالمغرب استعدادًا لمواجهة فريق الرجاء المغربي في العاشرة من مساء اليوم بتوقيت المغرب على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

الرجاء ينقذ المصري بعد أزمة ملعب التدريب قبل مواجهة نهضة بركان

أكد علي الطرابيلي، أمين صندوق النادي المصري، ورئيس البعثة المتواجدة حاليا بالمغرب، أنه تواصل مع مسؤولي نادي الرجاء المغربي لاستضافة تدريبات الفريق البورسعيدي اليوم وغدا، وأبدى مسؤولي الرجاء ترحيبا وتعاونا كبيرا في الأمر.

أشرف بن شرقي مستمر فى تشكيلة الزمالك بالرغم من عدم التجديد

يستمر المغربى أشرف بن شرقي صانع ألعاب الزمالك فى تشكيلة فريقه فى لقاءاته المقبلة بالرغم من التأكيد على عدم التجديد والرحيل عن صفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفى المقبل.