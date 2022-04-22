شكرا لقرائتكم خبر عن نوستالجيا النجوم.. ياسر رضوان: بكار يعلم القيم والمبادئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النوستالجيا هى الحنين إلى الماضى والذى يعيدنا للوراء، والحب الشديد للعصور الماضية بشخصياتها وأحداثها، مع تذكر التفاصيل التى تؤثر فينا بالإيجاب أو السلب.

نجم اليوم فى نوستالجيا هو ياسر رضوان، لاعب الأهلى والمنتخب السابق.

قال ياسر رضوان، إن أكثر شخصية رمضانية أثرت فيه وكان يتابعها مسلسل بكار، لأنه يعتمد علي تعليم الأولاد الصغار كل ما هو إيجابى.

وأضاف نجم الأهلى السابق أن بكار يهدف إلى المبادئ والقيم والفرق بين الصواب والخطأ .