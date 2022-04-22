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نوستالجيا النجوم.. ياسر رضوان: بكار يعلم القيم والمبادئ

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القاهرة - سامية سيد - النوستالجيا هى الحنين إلى الماضى والذى يعيدنا للوراء، والحب الشديد للعصور الماضية بشخصياتها وأحداثها، مع تذكر التفاصيل التى تؤثر فينا بالإيجاب أو السلب. 

 

نجم اليوم فى نوستالجيا هو ياسر رضوان، لاعب الأهلى والمنتخب السابق.

 

قال ياسر رضوان، إن أكثر شخصية رمضانية أثرت فيه وكان يتابعها مسلسل بكار، لأنه يعتمد علي تعليم الأولاد الصغار كل ما هو إيجابى.

 

وأضاف نجم الأهلى السابق أن بكار يهدف إلى  المبادئ والقيم والفرق بين الصواب والخطأ .

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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