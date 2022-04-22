الأهلى يعلن التعاقد مع الإسباني جودور لتدريب فريق اليد "رجال"

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القاهرة - سامية سيد - أعلن خالد العوضي، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، تعاقد النادي مع الإسباني دانيال جوردو لتدريب الفريق الأول لكرة اليد "رجال" بالنادي.

وحضر المدرب الإسباني للنادي ظهر اليوم، الجمعة، وقام بجولة داخل مقر الجزيرة شاهد خلالها الصالة المُغطاة وبعض منشآت النادي الأخرى.

وعقد خالد العوضي، جلسة تعارف بمكتبه مع المدرب الجديد وجهازه المعاون، وتحدث خلالها مدير النشاط الرياضي عن ثقة مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب في المدرب الإسباني وقدرته على قيادة الفريق نحو التتويج بالبطولات التي سيُشارك فيها خلال الفترة المقبلة.

وأعلن العوضي عن تقديم كل سُبل الدعم والمساندة للمدير الفني الجديد وفريق كرة اليد بالنادي؛ من أجل تحقيق طموحات وأهداف الجماهير.

من جهته، تحدث المدرب الإسباني خلال الجلسة ذاتها عن حماسه الشديد لخوض التجربة مع الأهلي؛ لأنها إحدى أهم التجارب في مشواره التدريبي، موضحاً أنه يعرف جيداً حجم وقيمة النادي الأهلي في كل الألعاب ومنها بالطبع كرة اليد.

وأوضح «جوردو» أنه جاهز لخوض التحدي مع الأهلي بالمنافسة على جميع البطولات التي سيُشارك فيها الفريق، خاصة بعدما لمس روح التعاون من الجميع داخل النادي منذ قدومه.



جوردو



خالد العوضي مع جودرو

على صعيد متصل ، يخطط مسئولو النشاط الرياضى بالنادى الأهلى لضم محترف آخر سوبر لتدعيم صفوف فريق كرة اليد ببطولتى السوبر الأفريقى والكؤوس الأفريقية المحدد لهما شهر مايو المقبل بالنيجر.

يأتى ذلك بعد حسم صفقة ضم الكوبى صاحب الجنسية القطرية رفائيل كابوتيه، فى ظل رغبة الأهلى فى تصحيح الأوضاع بعد خسارة الدورى وكأس مصر هذا الموسم.

فيما يخطط مسئولو النادى الأهلى لإقناع على زين نجم كرة اليد المحترف فى صفوف برشلونة الإسباني، من أجل تدعيم صفوف الفريق الأحمر بالموسم الجديد، فى ظل خسارة الدورى وكأس مصر.

وتأتى مفاوضات زين، على الرغم من توقيعه على عقود الانضمام لفريق دينامو بوخاريست الرومانى، خاصة أن الفريق الأحمر يحتاج تدعيمات قوية.

وأسفرت قرعة بطولة كأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد المحدد لها الفترة من 8 وحتى 20 مايو المقبل بالنيجر عن وقوع الزمالك على رأس المجموعة الثانية والأهلى على رأس المجموعة الأولى.

مجموعة الزمالك تضم كلا من: جي إس كي الكونغولي وفانز الكاميروني وكانو بيلارز النيجيري وفلاورز البنيني ونيامي النيجري.

بينما تضم مجموعة الأهلى كلا من: فاب الكاميروني وسايمن الكونغولي ودون بوسكو الإيفواري وكيركوس الإثيوبي.

وأكد مدحت البلتاجي نائب رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة اليد مسبقا إقامة السوبر الأفريقى لكرة اليد من مباراة واحدة بين الأهلى و الزمالك 8 مايو المقبل فى النيجر بعد انسحاب النجم الساحلى التونسى.

وكان تم الإعلان من قبل عن انسحاب وداد سمارة المغربى ليفشل إقامة المنافسة من دورى رباعى ويصطدم الزمالك بغريمه التقليدى الأهلى.