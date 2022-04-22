شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباريات نصف نهائى دورى السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم الجمعة مباريات الدور نصف النهائى من بطولة دورى سوبر كرة السلة رجال، والتى تقام فى الفترة من 22 إلى 30 أبريل الجارى بنظام BEST OF 5 .

الفرق المتأهلة لنصف نهائى الدورى

وصعد للدور نصف النهائى كل من الأهلى والزمالك والاتحاد السكندرى بالإضافة إلى الجزيرة، بعد الفوز على منافسيهم فى الدور ربع النهائى من البطولة.

موعد مباريات نصف نهائى دورى السلة

يلتقى الزمالك مع الاتحاد السكندرى، فى التاسعة مساء، بينما مباراة الأهلى مع الجزيرة فى الحادية عشرة مساءً، وذلك بعد تعديل الموعد حيث كان من المقرر أن تقام المباراة في الثامنة والنصف بدلا من التاسعة.

تقام جميع المباريات فى صالة برج العرب بالاسكندرية، دون حضور جماهيرى وفقا لقرار لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة.