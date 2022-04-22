شكرا لقرائتكم خبر عن أغلى 10 لاعبين في قائمة الأهلي والرجاء قبل موقعة الإياب.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل النادي الأهلي تحدياً صعباً عندما تتجدد المواجهة مع نظيره الرجاء المغربي في إياب الدور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا، خلال اللقاء الذي يجمع الفريقين مساء اليوم، بملعب مركب محمد الخامس فى مدينة كازابلانكا، وكان الأهلي قد فاز في مباراة الذهاب التي أقيمت بالقاهرة بهدفين مقابل هدف.

وتصدر المالى أليو ديانج لاعب وسط النادى الأهلى، قائمة أغلى 10 لاعبين فى الأهلى والرجاء قبل اللقاء المرتقب. الأهلى: 31 مليونا و850 ألف يورو

أليو ديانج: 3 ملايين و500 ألف يورو

محمد الشناوى: 3 ملايين يورو

بيرسي تاو: 3 ملايين يورو

أفشة: 2 مليون و500 ألف يورو

محمد شريف: 2 مليون و500 ألف يوروالرجاء: 14 مليونا و80 ألف يورو

محمد زريدة: مليون و200 ألف يورو

أنس الزنيتي: مليون و100 ألف يورو

زكرياء الوردى: مليون و100 ألف يورو

مروان هدهودى: مليون يورو

حميد أحداد: 800 ألف يورو

الاهلى

الرجاء