شكرا لقرائتكم خبر عن أهلى موسيمانى لا يعرف الفوز خارج أرضه هذا الموسم قبل مواجهة الرجاء المغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى فريق الأهلي لمواصلة حملة الدفاع عن لقب دوري أبطال أفريقيا 2022، حين يخوض مواجهة صعبة ضد الرجاء المغربي.

يحل بطل أفريقيا ضيفا على الفريق المغربي في إياب دور الثمانية فى تمام الثانية عشرة منتصف الليلة، علما بأن لقاء الذهاب انتهى بفوز الأهلي (2-1) في القاهرة، مساء السبت الماضي.

واختلفت نتائج الاهلى خارج أرضه بالموسم الحالى عن الموسم الماضى ، فلقد حقق أهلى موسيمانى 6 انتصارات قارية خارج أرضه فى 2020 على حساب الوداد المغربي وسونيديب بطل النيجر، وفيتا كلوب الكونغولي، والترجي التونسي، وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي ونهضة بركان في السوبر الأفريقي.

بينما تعادل في مباراتين أمام المريخ بالسودان وصن داونز في جنوب أفريقيا، وخسر مرة واحدة أمام سيمبا في تنزانيا.

في المقابل، بدأ الأهلي مشواره هذا الموسم بالتعادل 1-1 في النيجر مع الحرس الوطني في دور الـ32، وتعادل سلبا مع الهلال في السودان وخسر أمام صن داونز في جنوب أفريقيا بمرحلة المجموعات.

كذلك عندما تقابل الأهلي ضد الرجاء البيضاوي في كأس السوبر الأفريقي بالدوحة في ديسمبر الماضي، انتهى اللقاء بالتعادل 1-1 قبل أن يحسم بطل مصر اللقب بركلات الترجيح.