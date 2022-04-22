شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي والرجاء المغربى بدوري أبطال أفريقيا الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثانية عشرة منتصف الليلة لمتابعة اللقاء المصيرى الذى يجمع الاهلى مع منافسه الرجاء المغربي على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، ضمن منافسات إياب دور ربع نهائي المسابقة القارية، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة ..

س: كيف انتهت مباراة الذهاب بين الأهلى والرجاء المغربى؟

ج : فاز الأهلي على الرجاء بنتيجة 2-1، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء السبت الماضي، على ملعب السلام، في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

س: متى تنطلق مباراة الاهلي والرجاء وأين تذاع؟

ج: تنطلق المباراة فى الثانية عشرة منتصف الليلة بتوقيت القاهرة ، وتنقل مباراة الأهلى ضد الرجاء المغربى فى إياب دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا عبر قناة بى ان سبورت 3 باعتبارها الحاصلة على نقل حقوق دوري أبطال أفريقيا، ويتولى العماني خليل البلوشي مهمة التعليق على المباراة.

س: ما هى سيناريوهات تأهل الأهلي لنصف نهائى دوري الأبطال؟

ج: يحتاج الأهلي للفوز أو التعادل بأي نتيجة أو حتى الخسارة بفارق هدف بشرط تسجيل أكثر من هدف واحد، بينما يتحتم على الرجاء الفوز بنتيجة 1-0 أو بفارق هدفين حال استقبال شباكه أهدافًا.

س: هل تقام المباراة بحضور جماهيرى؟

ج: يتسلح فريق الرجاء بأن مباراة العودة تقام على ملعبه ووسط جماهيره، حيث أنه من المتوقع أن تشهد المباراة حضور جماهيري غفير يتجاوز الـ40 ألف مشجع، حيث يعول كثيرا على المؤازرة الجماهيرية لتحقيق هدفه المنشود في تخطي الأهلي وبلوغ نصف النهائي الإفريقي.

س: ماذا عن التشكيل المتوقع للأهلى ضد الرجاء المغربى ؟

ج: يبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام الرجاء المغربى مكون من :

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: على معلول، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، محمد هاني

خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، اليو ديانج

خط الهجوم: أحمد عبدالقادر، محمد شريف، حسين الشحات