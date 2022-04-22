شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة من أكرم توفيق لنجوم الأهلى قبل مواجهة الرجاء المغربى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص أكرم توفيق، نجم النادى الاهلى ومنتخب مصر، على التواصل الهاتفى مع زملائه بالمارد الأحمر لدعمهم قبل مواجهة الرجاء المغربى بإياب ربع نهائى دوري ابطال افريقيا الليلة، وطالب أكرم توفيق من لاعبى الأهلى تحقيق الفوز اليوم وحصد بطاقة التأهل لنصف نهائى البطولة التى يحمل المارد الاحمر لقبها موسمين على التوالى.

وعبر أكرم توفيق عن ثقته فى زملائه بالفريق وقدرتهم على تقديم مباراة كبيرة أمام بطل المغرب، وزف الدكتور محمد وفائى، أخصائى العلاج الطبيعى بالنادى الاهلى والذى سافر إلى قطر برفقة عمار حمدى لاعب الفريق لبدء برنامجه التأهيلى للتعافى من الرباط الصليبى هناك، بشرى سعيدة للجهاز الطبى والفنى بالقلعة الحمراء بشأن أكرم توفيق نجم الفريق.

وأخطر محمد وفائى جهاز الأهلى بوجود مؤشرات هائلة فى برنامج تأهيل أكرم توفيق تؤكد اقتراب عودة اللاعب للملاعب، إذا أنهى برنامجه التأهيلى بنفس معدلات النجاح التى يسير عليها حالياً، حيث ينفذ أكرم توفيق البرنامج المخصص له بدقة شديدة، كما يحرص على الالتزام بمواعيد نومه وبرنامجه الغذائى باحترافية شديدة، وهو ما أثلج صدر مسئولى المارد الأحمر لاسيما أن اللاعب أحد أهم القطع الأساسية فى تشكيل الأهلى.

وكان أكرم توفيق قد تعرض لإصابة بقطع فى الرباط الصليبي خلال مباراة المنتخب الوطني أمام نيجيريا فى كأس الأمم الأفريقية التى أقيمت مؤخرا فى الكاميرون.

وساهم أكرم توفيق مع المنتخب الأولمبي فى التتويج بلقب أمم أفريقيا والتأهل إلى أولمبياد طوكيو، وكذلك مساهمته مع الأهلي فى التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا والسوبر الأفريقي، وفى صعود المنتخب الأول لأمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

وإجمالاً لعب أكرم توفيق مع الأهلى 64 مباراة بكل البطولات سجل هدفًا وصنع 6 أهداف أخرى فى 3656 دقيقة لعب، ونجح فى التتويج مع القلعة الحمراء بالدورى مرتين وكأس مصر مرتين ودورى الأبطال الأفريقى مرتين والسوبر الأفريقى مرتين وبرونزية كأس العالم للأندية بجانب كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا مع المنتخب الأولمبى وشارك فى أولمبياد طوكيو ، وشارك أكرم توفيق فى 8 مباريات دولية مع منتخب مصر ونجح فى تسجيل هدف .