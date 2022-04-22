فيوتشر لمصراوي: لم يصلنا عروض من الزمالك لضم أحمد عاطف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد شاكر:

نفى عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي لنادى فيوتشر، وجود أي مفاوضات من جانب الزمالك لضم لاعبهم أحمد عاطف.

وقال السقا، في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الجمعة:"لم تبلغني الإدارة بوصول عرض من الزمالك لأحمد عاطف، وليس لديّ أي معلومة تخص وصل عرض للاعب من الأساس".

وأشار المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي بوقت سابق من اليوم، إلى أن من بين اللاعبين الذين تم عرضهم على الزمالك لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل مهاجم وجناح فيوتشر أحمد عاطف وناصر منسي لاعب البنك الأهلي ولكن لم يحسم مجلس الإدارة موقفه تجاه أي لاعب من المعروضين عليه؛ حيث يبحث مجلس الإدارة ضم مهاجم أجنبي أو محلي.

وشارك عاطف مع فيوتشر خلال الموسم الجاري في 7 مباريات؛ حيث سجل هدفين وصنع هدفًا.

يُذكر أن فيوتشر قد ضم اللاعب صاحب الـ 24 سنة من صفوف وادي دجلة بداية من الموسم الجاري.