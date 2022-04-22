خاص.. تفاصيل شكوى المصري ضد نهضة بركان.. ومقابلة حجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد شاكر:

قال عضو مجلس إدارة النادي المصري، حسن عمار، إن بعثة فريقه التي غادرت المغرب لم تجد أي شخص في استقبالها بالمطار من مسؤولي نهضة بركان.

ويحل المصري ضيفًا على نظيره نهضة بركان في المغرب يوم الاثنين المقبل في إياب دور ربع نهائي النسخة الجارية من بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية بعدما فاز في الذهاب بهدفين مقابل هدف.

وأضاف عمار، في تصريحات خاصة لمصراوي:"عندما ذهبنا لملعب التدريب مساءً لم نجد إضاءة للتدريبات وحاولنا الاتصال بالمسؤلين ولكن لم يردوا علينا ولدينا علاقات جيدة وأصدقاء بالمغرب وبالفعل تواصلنا مع فريق الرجاء وأعطى لنا ملعب تدريب".

وأتم عضو مجلس إدارة المصري تصريحاته بقوله:"تقدمنا بشكوى للاتحاد الأفريقي لما حدث معنا، هذة هي المرة الثالثة لنا في المغرب وأول مرة يحدث معنا هذه الأمور، هم أشادوا باستقبالنا لهم هذة المرة فلا أعلم لماذا فعلوا هذا معنا"، فيما ردّ على مقابلة نجم الكرة المغربية مصطفى حجي قائلاً:"كانت صدفة في المطار".