فايلر: الصخب الجماهيري في اليابان أقل من أي مكان آخر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

كشف رينيه فايلر، مدرب فريق كاشيما أنتلرز الياباني حاليا والأهلي سابقا، أنه فضل العمل في اليابان على أمريكا، مشيرا إلى أن الصخب الجماهيري هناك أقل من أي مكان آخر.

وقال فايلر في تصريحات لصحيفة "بليك" السويسرية: "أريد أن أطور نفسي وأتعلم أشياء جديدة وأتعرف على الثقافات الأخرى، لا يمكنك حصر مهنة التدريب فقط من خلال الفوز بالألقاب وامتلاك حساب مصرفي".

وأضاف: "حظيت باستقبال رائع هنا وأحب طريقة الناس والطعام لذيذ، كما ألاحظ الغياب التام للعنف في الملاعب".

وتابع: "الجميع هنا يرتدي ملابس أنيقة ويتعامل بطريقة محترمة، لا يوجد كراهية في الملعب أو إهانات من المسؤولين، لم أشهد أيا من ذلك هنا، الشرطة تكاد تكون غير موجودة في المباريات".

وأردف: "لكن لم أرغب في العيش بجانب البحر، هناك تحذيرات منتظمة من وقوع زلزال وتسونامي هنا، إنه لأمر مخيف أن ترى منازل متأرجحة لأول مرة".

وأتم: "لكنني كنت مستعدا لذلك أيضا، وقبل رحلته إلى اليابان تحدثت بشكل مكثف مع توماس بيكل (لاعب سويسري سبق له اللعب مع فيسيل كوبي الياباني)".