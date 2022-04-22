مصدر يوضح لمصراوي خطة الزمالك لتدعيم هجومه في الموسم المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أفاد مصدر بأن مجلس إدارة نادي الزمالك قد تلقى خلال الفترة الماضية عدة ترشيحات لمهاجمين من وكلاء لاعبين لتدعيم صفوفه بهم خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويمتلك نادي الزمالك بقائمته خلال الموسم الجاري 2021/2022 في مركز الهجوم كلاً من: سيف الجزيري و عمر السعيد، بجانب تصعيد مهاجمين شباب من فترة لأخرى مثل يوسف أسامة نبيه وحسام أشرف.

وأشار المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن من بين اللاعبين الذين تم عرضهم على الزمالك مهاجم وجناح فيوتشر أحمد عاطف وناصر منسي لاعب البنك الأهلي ولكن لم يحسم مجلس الإدارة موقفه تجاه أي لاعب من المعروضين عليه؛ حيث يبحث مجلس الإدارة ضم مهاجم أجنبي أو محلي.

وردّ المصدر بخصوص موقف المهاجمين المُعارين من الزمالك، قائلاً:"الزمالك استقر على عودة أسامة فيصل من البنك الأهلي فيما ينتظر موقف الجهاز الفني بقيادة البرتغالي فيريرا من مروان حمدي المُعار بصفوف سموحة".

وخاض سيف الجزيري مع الزمالك خلال الموسم الجاري 2021/2022، 11 مباراة ببطولة الدوري لم يُسجل خلالها أي هدف بل صنع هدفين، كما شارك في 8 مباريات بدوري أبطال أفريقيا سجل خلالها هدف وصنع آخر.

وشارك عمر السعيد مع الزمالك خلال الموسم الجاري 2021/2022، في 13 مباراة بالدوري؛ حيث سجل 4 أهداف وصنع 3 لزملائه كما خاض 5 مباريات بدوري أبطال أفريقيا لم يُسجل أو يصنع خلالهم أي هدف.

خاض الزمالك خلال الموسم الجاري من بطولة الدوري 15 مباراة نجح لاعبو في تسجيل 28 هدفًا.

ويتصدر جناح الزمالك أحمد سيد "زيزو" قائمة هدافي فريقه وبطولة الدوري حتى الآن بـ 9 أهداف بفارق 3 أهداف عن لاعب الزمالك المعار لسموحة مروان حمدي صاحب المركز الثاني بقائمة هدافي المسابقة المحلية.