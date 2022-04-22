أرتيتا: النني لا يحصل على التقدير الذي يستحقه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أثنى ميكل أرتيتا، المدير الفني لآرسنال، على الدولي المصري محمد النني لاعب وسط الفريق، مشيرا إلى أنه يؤمن بقدراته مع الجانرز.

وقال أرتيتا في المؤتمر الصحفي لمباراة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي غدا السبت: "محمد النني شخص استثنائي، كلاعب كرة قدم لا يحصل في بعض الأحيان على التقدير الذي يستحقه".

وأضاف: "محمد النني بالنسبة لي هو أحد أهم اللاعبين في الفريق لما يقدمه حين يحصل على فرصة للمشاركة ولما يفعله عندما لا يلعب".

وتابع: "أقنعت النني بالبقاء في آرسنال في شهر يناير الماضي، وأعتقد أنه تفهم أنه مع الفريق الذي كان لدينا لم أتمكن من السماح للاعب آخر بالمغادرة".

وعن مستقبل زميله السابق مع آرسنال، أتم المدير الفني للجانرز تصريحاته قائلا: "سنجري محادثة أخرى معه في نهاية الموسم حول عقده، أنا سعيد حقا معه، هذا كل ما يمكنني قوله".

وكان النني جدد آماله مع آرسنال بأداء رائع قدمه أمام تشيلسي أول أمس الأربعاء في المشاركة الأساسية الثانية له في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وقاد فريقه للفوز على البلوز (4-2).

ويستعد آرسنال لمواجهة مانشستر يونايتد غدا السبت في افتتاح منافسات الأسبوع الـ34 للدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب إستاد الإمارات.

يذكر أنه بعد ست سنوات ونصف قضاهم محمد النني (29 عاما) مع آرسنال، وتخللهم إعارة إلى بشكتاش التركي قبل عامين، يبدو أنه أصبح قريبا من الرحيل في الصيف المقبل عندما ينتهي عقده الحالي.