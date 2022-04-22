قمة بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر للطائرة

محمد اسماعيل - القاهرة - يشهد اليوم الجمعة إقامة مباراة قمة بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر للكرة الطائرة، بجانب مباراتي نصف نهائي دوري السوبر لكرة السلة.

ويلتقي الأهلي والزمالك في أول مباراة بالدور النهائي لكأس مصر للكرة الطائرة، فيما يلتقي بتروجت وطلائع الجيش بمباراة تحديد المركز الثالث.

فيما يلعب الأهلي والجزيرة، والزمالك أمام الاتحاد، في أول مباراة في نصف نهائي دوري السوبر للسلة.

"الخليج 365" يقدم لكم جدول مباريات الكرة الطائرة وكرة السلة اليوم الجمعة بالمواعيد والقنوات الناقلة:

9 مساء.. الزمالك والاتحاد (سلة).. أون تايم سبورتس 3.

9 مساء.. بتروجت وطلائع الجيش (طائرة).. أون تايم سبورتس.

11 مساء.. الأهلي والزمالك (طائرة).. أون تايم سبورتس.

11 مساء.. الأهلي والجزيرة (سلة).. أون تايم سبورتس 3.