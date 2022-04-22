كرة طائرة.. الأهلي يُعلن رسميًا تجديد تعاقده مع أحمد صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:

أعلن خالد العوضي، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، تجديد عقد أحمد صلاح، لاعب الفريق الأول لكرة الطائرة بناديه، ليستمر مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأشار مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، في تصريحات أوردها الموقع الرسمي لناديه اليوم (الجمعة)، إلى أن صلاح قد وقع على عقود تجديد لمدة 4 مواسم، منوهًا إلى أن صلاح جدد دون أن يكون له أي طلبات لتمسكه بالاستمرار داخل النادي.

وأتم العوضي تصريحاته بالإشارة إلى أن تجديد عقد أحمد صلاح في إطار الحفاظ على استقرار الفريق بالشكل المناسب؛ للمنافسة على كل البطولات، مُشيدًا بعطائه مع رجال الطائرة خلال الفترة الماضية.