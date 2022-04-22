شكرا لقرائتكم خبر عن علي فرج بطل العالم للإسكواش يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ 30 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل اليوم الجمعة، على فرج لاعب وادى دجلة والمصنف الثاني عالمياً وبطل العالم فى الاسكواش، اليوم بعيد ميلاده رقم 30 حيث ولد فى 22 أبريل عام 1992، وتخرج على فرج فى جامعة هارفارد عام 2014 وحصل على شهادة الهندسة الميكانيكية، وكان عضوا فى فريق الإسكواش بجامعة هارفارد، وحصل على لقبين محليين فرديين، كما ساعد الفريق الجامعى عام 2014 فى الفوز بأول لقب له منذ 17 عامًا.

بعد تخرجه، حول فرج اهتمامه إلى المسار الاحترافى فى لعبة الاسكواش ليتسلق أعلى التصنيفات العالمية في زمن قياسي.

وحصل على فرج على لقب أفضل لاعب اسكواش في أبريل 2015 من قبل الاتحاد الدولي لمحترفي الاسكواش وذلك بعد وصوله في ترتيب القائمة الرئيسية لبطولة الجونة الدولية للإسكواش مجتازا بنجاح التصفيات وكذلك حصوله على عدة ألقاب في أيرلندا.

ارتقى لاعب وادي دجلة إلى صدارة التصنيف العالمي في عام 2019، لينهي هيمنة محمد الشوربجي عليها بعد 40 شهرا من الصدارة، كما حصد علي فرج لقب بطولة العالم بنسخة 2019 وفي النسخة الأخيرة أيضاً والتي أقيمت بأمريكا عام 2021.

علي فرج عرف بلعبه النظيف ونزاهة أخلاقه داخل القفص الزجاجي وهو ما جعله قدوة ومحط احترام وتقدير بين زملائه من اللاعبين.

وعن حالته العائلية فالبطل المصري متزوج من بطلة اسكواش أيضا وهي نور الطيب المصنفة الثالثة عالميا و وصيف بطولة العالم لسيدات الاسكواش.